Крахът на FTX: Една история за приятелство, предателство и горчив успех (Част 1)

Едно от най-ключовите събития за пазарите не само през последната година, но и в относително кратката история на криптосектора бе крахът на една от най-големите криптоборси FTX и падението на нейния съосновател Сам Банкман-Фрийд. Зад кулисите обаче остава другият съосновател Гари Уан, който играе ключова роля в събитията от ноември, чиито последици се усещат все още. За динамиката на отношенията между двамата и как всичко това се отразява на FTX разказват Ава Бени-Морисън и Ани Маса в обширен материал за Bloomberg. Investor.bg представя първа част от разказа.

Те извървяват дълъг път заедно – от хлапета, състезаващи се в олимпиади по математика, през съквартиранти в Massachusetts Institute of Technology до криптомилиардери.

Сега федералните са погнали и двамата – и единият ще се обърне срещу другия.

„Може да оправим нещата“, пише Сам Банкман-Фрийд в приложението за криптирани съобщения Signal.

Гари Уан не му отговаря.

Кога се случва това: в средата на ноември, дни след краха на FTX. Мястото: пентхаус за 40 млн. долара на Карибите – последна спирка, според американските власти, в една поредица от лъжи, простираща се от самото начало на криптовалутната империя на FTX.

Уан, софтуерният гений на FTX и пазител на тайните на компанията, се крие в една от петте спални на гледащия към океана имот, където работи заедно с Банкман-Фрийд и осем други свои колеги. Той излиза оттам с двама адвокати, дошли от Ню Йорк и застанали редом до него. Съобщава, че си тръгва.

„Казах нещо от рода на: „Окончателно ли си взел решение или искаш да говорим за това?“, спомня си Банкман-Фрийд за последния разговор, който води с Уан, по време на интервю от дома на родителите си в Калифорния. „Той каза, че е решил и това е“, допълва той.

Това, което Уан обаче не казва, е, че ще се обърне срещу приятеля си, печално известния вече фронтмен на FTX.

