Евроюст разследва мащабна измама с криптовалути, замесена е и България

По молба на Испания и Португалия Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) провежда операция на територията на няколко държави от Европейския съюз (ЕС) по повод подозрения за измами с криптовалути и пране на пари. Обиски и арести са извършени в пет държави - Испания, Португалия, България, Румъния и Италия, съобщават от институцията.

При операцията са блокирани банкови сметки и други финансови активи, както и са задържани петима заподозрени, включително и предполагаемият главен извършител на измамите.

От съобщението става ясно, че престъпленията са вършени в продължение на няколко години - поне от 2018 година насам, и на територията на 23 държави. Главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост на инвестиции в различни криптовалути чрез вложения в специално разработени платформи. Получените средства обаче са били изпращани и "изпирани" в банкови сметки в Литва.

Когато инвеститорите (повече от 100 души от Германия, Франция, Италия и Испания) са поискали да получат парите си, им е поискана такса, а след това платформите са били изтрити. Загубите се изчисляват на поне 100 млн. евро. Някои от жертвите на измамата са загубили всичките си вложения.

Като част от искането за сътрудничество Евроюст е координирала обмена на информация между европейските държави, обиските и арестите, както и самото издаване на европейските заповеди за арест и замразяване на финансовите активи. В България институцията е работила с прокуратурата в София и Пловдив.