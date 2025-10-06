Какво означава за криптосектора блокадата на администрацията в САЩ?

В САЩ работата на администрацията остана „на трупчета“, след като демократи и републиканци не успяха да се споразумеят за нейното финансиране. Ако дейността на държавния апарат бъде подновен в рамките на следващите няколко седмици, не би трябвало ефектът да е прекалено осезаем, що се отнася до криптополитиките във Вашингтон. Но колкото по-дълго блокадата продължи, толкова по-бавно ще се развиват усилията в сектора, пише CoinDesk.

Администрацията прекрати дейност в сряда и на този етап от двете партии дори не са и близо до сделка до повторно отваряне.

Защо е от значение?

Непосредствените ефекти от блокадата са ясни: законодателството за пазарната структура вероятно ще бъде забавено, взимането на решения от федералните агенции вероятно ще се отложи и новите спот борсово търгувани фондове (ETF) няма да бъдат пуснати идните дни, както мнозина се надяваха.

Ако блокадата е само няколко дена – или дори до две седмици – тези усилия би трябвало да бъдат подновени относително лесно. Ако обаче събитията се проточат по-дълго, картинката става по-неясна.

Какво може да се очаква?

Най-дългата блокада на администрацията в американската история бе между декември 2018 г. и януари 2019 г. по времето на първия мандат на Доналд Тръмп. По това време демократите контролираха Камарата на представителите, а републиканците – Сената. Сегашната блокада засега е само на няколко дена.

Може би най-непосредствен и осезаем ефект по отношение на криптовъпросите ще има при борсово търгуваните фондове. Комисията по ценните книжа и борсите се очакваше да даде зелена светлина за пускането на ETF-и, проследяващи цените на активи като солана, през изминалата седмица. И макар по-рано да имаше някакъв напредък, блокадата дойде, преди документацията да бъде окончателно обработена, и емитентите все още не могат да пуснат продуктите си.

Рон Хамънд от Wintermute коментира за CoinDesk, че „не може да бъде подценено доколко натоварени са били политическите криптосъбития“. С блокадата законодателите се оказват в безизходно положение по отношение на регулаторните мерки, допълва още той.

Що се отнася до законодателството, източник, запознат със случващото се във Вашингтон, заяви, че не се очаква голяма промяна във времевата рамка на законодателната инициатива за пазарната структура, ако блокадата приключи до около две седмици.

Според друг източник, запознат с динамиката на процеса, коментира, че допълнителен усложняващ фактор за законодателите и персоналът е това, че регулаторните агенции, с които може да се наложи да се консултират, са претоварени. Така че едва ли ще могат да получат очаквания обратен отговор на каквито и да е било запитвания от тези регулатори.

Според Хамънд на този етап през декември е „все още осъществимо“ за придвижване на законодателството през Конгреса.

„Колкото по-дълго се проточи това блокиране на дейността, толкова повече партийната горчилка се просмуква в необходимия двупартиен дискурс по важни теми като структурата на криптопазара“, допълва Хамънд.

Междувременно несигурността заради блокадата подкрепи търсенето на криптовалути на пазарите. Цената на биткойна удари нов рекорд от 125 689 долара в неделя в Азия, надминавайки предишния си връх, достигнат на 14 август. Инвеститорите спекулират, че блокирането ще насочи търсенето към активи, смятани за сигурно убежище. Минути след 12:30 ч. българско време монетата се разменя за 123 886 долара, което е ръст от 0,4% за денонощието.