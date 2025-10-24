Сливанията и придобиванията в криптосектора растат 30 пъти с обръщането към мейнстрийма

Криптокомпанията 21shares прекара години в изграждането на свой криптофранчайз извън орбитата на Wall Street. От Цюрих пусна борсово търгувани продукти, които дадоха на европейските инвеститори достъп до биткойн и етер много преди САЩ.

Сега, продавайки се на FalconX – криптоброкер, подкрепен от Tiger Global и GIC от Сингапур – компанията заменя автономност за мащаб, докато целият сектор се приближава до традиционните финанси, пише Bloomberg в материал.

Сделката подчертава една по-широка промяна: криптоспециалистите влизат в полето на традиционните инвестиции чрез регулирани продукти. И сделката на FalconX и 21shares е част от една по-широка тенденция. Сливанията и придобиванията (M&A) в криптосектора стигнаха 10 млрд. долара за първи път през третото тримесечие. Това е над 30-кратно увеличение спрямо година по-рано, по данни на Architect Partners.

Обща стойност на сделките по тримесечия. Графика: Architect Partners/Bloomberg LP

В продължение на години имаше M&A застой в криптосектора, който се възстановяваше от пазарния крах от 2022 г. под острия поглед на строги регулатори. Десет месеца след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом той трансформира Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) от плашило за сектора в ключов съюзник.

Политиките на Тръмп и вихърът от сделки, които предизвикаха, промениха стратегиите на компании като 21shares. Регулаторните трудности намаляха и все повече ключови играчи на Wall Street се обръщат към криптовалутите.

„Регулаторната среда най-накрая позволи това да се случи по-бързо“, заяви Ръсел Барлоу, главен изпълнителен директор на 21shares, в интервю, но така и не разкри размера на сделката. По отношение на пътната карта той заяви, че „това, което смятахме, че можем да направим за пет години, сега можем да свием в две или три години“.

През по-голямата част от миналото десетилетие фирмата си е осигурила позиции в Европа, докато американските власти блокираха криптовалутните спот борсово търгувани фондове (ETF). През 2024 г. SEC при управлението на Джо Байдън вдигна съществуващата забрана. Тогава базираната в Швейцария 21shares внезапно се оказа изправена пред значително по-голяма конкуренция.

Същата регулаторна яснота, която позволява сключването на сделки, също така е предпоставка за нова конкуренция. По-евтините биткойн и етер ETF-и на гиганти като BlackRock и Fidelity започнаха да привличат капитали от инвеститори и сега управляват активи за общо 173 млрд. долара. Биткойн фондът IBIT и етер инструментът на BlackRock управляват съответно 87 млрд. долара и 15 млрд. долара спрямо 11 млрд. долара общо за над 50 продукта на 21shares.

FalconX, която е основана през 2018 г. и оценена на 8 млрд. долара през 2022 г., по-рано тази година купи Arbelos Markets, фирма за трейдинг, фокусирана върху криптодеривати.

Сред другите завършени сделки в сектора тази година са няколко трансакции за милиарди. Coinbase Global придоби платформата за деривати Deribit за 2,9 млрд. долара през май. Също така Ripple похарчи над 2 млрд. долара за брокера Hidden Road и фирмата трезор за криптовалута GTreasury. Криптокомпаниите привличат и интерес извън сектора, включително от страна на CoreWeave, която предложи 9 млрд. долара за биткойн миньора и оператор на центрове за данни Core Scientific през юли.

„Консолидирането в криптосектора кара фирмите да се интегрират вертикално“, коментира Карл-Мартин Аренд, съосновател на инвестиционната банка за дигитални активи Areta. „Маркет мейкърите, попечителите и инфраструктурните играчи са по-близо до крайния потребител, докато ETF-ите и регулациите откриват нови канали за институционалния капитал“, допълва той.

Някои криптогиганти вече се възползват от подобрените настроения и излязоха на борсата, за да натрупат кеш и огнева мощ за придобивания. Circle Internet Group, емитент на втория по големина стейбълкойн, набра 1,1 млрд. долара през юни, докато борсовият оператор Gemini Space Station събра 425 млн. през септември.

Сега въпросът е дали този бум на сделки ще е достатъчен да държи настрана международните банки като Goldman Sachs и Citigroup и платежни групи като Stripe и Revolut, докато те се опитват да се възползват от по-ясните регулации и нарастващото търсене на предложения за дигитални активи.

Традиционните финанси имат мащаб и дистрибуция на своя страна, криптофирмите пък разчитат на бързина и технологична дълбочина. Прозорецът на това предимство се стеснява и може би консолидирането ще се окаже най-добрият шанс да се възползват от него.