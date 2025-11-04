Ноември може да се окаже по-непредвидим месец за биткойна и числата го потвърждават

Представянето на биткойна през ноември има репутация сред трейдърите. Според някои пазарни наративи това е най-добрият месец за дигиталния актив.

На базата на историческите данни от 2013 г. до 2025 г. средностатистическото поскъпване (сборът на стойности, разделен на техния брой, бел. ред.) на монетата за месеца е почти 42%, най-много сред всички останали други месеци от годината, според данни на CoinGlass, цитирани от CoinDesk. Това е дори по-голям ръст и от октомври – месец, който също би трябвало да носи големи приходи за криптосектора.

Но ако погледнем данните в по-общ план, анализът им показва, че този 42-процентен ръст е изкривен от един-единствен месец: през 2013 г. имаме поскъпване от над 449,35%.

Без това единично явление медианното повишение (средното от набор от стойности, подредени възходящо, бел. ред.) е от едва 8,81%, което показва далеч по-различна картина за типичния ноември.

Месечната възвръщаемост на биткойна. Графика: CoinGlass

Това разграничение – средна спрямо медианна стойност – има значение. Медианното изчисляване показва един типичен ноември през различните цикли на биткойна. Средностатистическата стойност е чувствителна на изключения и 2013 г. изпъква значително от останалите месеци.

Разглеждането на ноемврийското представяне на картата обяснява защо „ноември е силен средностатистически“ по-скоро дава описание на историческа тенденция, отколкото е ценови сигнал.

Най-големите загуби са били през 2018 г. (36,57%), 2019 г. (17,27%), 2021 г. (7,11%) и 2022 г. (16,23%).

В същото време стабилни ръстове има през 2020 г. (42,95%) и 2024 г. (37,29%). Но засега ноември 2025 г. е на червено със спад от 2,35%.

Във вторник цената на биткойна достигна двуседмично дъно от 104 179 долара. Минути след 10 ч. налице е леко възстановяване до 104 480 долара, или спад от 2,7% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Картата показва подкрепящи исторически данни – за октомври средностатистическият ръст е 19,92%, а медианният е 14,71%, но сезонността никога не гарантира конкретни резултати в определена година.

Криптовалутите остават под напрежение този месец. За първи път от седем месеца налице е и спад на институционалния интерес за биткойни под темпа на добив на нови монети, посочва Чарлс Едуардс, основател на Capriole Investments, цитиран от Bloomberg.

Налице е тенденция за избягване на риска като цяло на криптопазара. Индекс на MarketVector, който следи долната половина на най-големите 100 дигитални актива, отчита спад трета поредна сесия, изтривайки до 8,8%, като някои токени тестват дъната си от октомври. Индексът е надолу с около 60% за годината.

„Пазарът ще трябва първо да покаже, че убедително ценово дъно е близо, преди да направи нов опит да пробие нагоре“, коментира Джорди Алекзандър, главен изпълнителен директор на Selini Capital. По думите му криптопазарът се намира във „фаза на махмурлука“ след октомврийските ликвидации, които изтриха около 19 млрд. долара в дълги позиции. Макар за мнозина октомври да е точка на инфлексия за волатилността на криптопазара, то за други отслабването на цените все още е мистерия.

„За мен това е донякъде озадачаваща корекция“, коментира Матю Кимъл, анализатор за дигитални активи на CoinShares.