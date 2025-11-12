Китай обвинява САЩ в кражбата на над 127 хил. биткойна

Китайската агенция за киберсигурност обвини американското правителство в организиране на кражбата на биткойни на стойност около 13 млрд. долара, което е най-новият опит на Китай да припише големи кибератаки на САЩ, съобщава Bloomberg.

Кражбата на 127 272 биткойна от пула за добив на биткойн LuBian, която се случи през декември 2020 г., е един от най-големите криптообири в историята. Според Китайския национален център за реагиране при компютърни вируси хакерската атака вероятно е „операция на държавно ниво“, ръководена от САЩ, като се посочва, че тихото и забавено движение на откраднатите биткойни се вписва в модела на действие на държавно ниво, а не в типично престъпно поведение.

Докладът, публикуван миналата седмица, свързва откраднатите биткойни от LuBian, някога една от най-големите услуги за добив на биткойн в света, с монети, конфискувани от правителството на САЩ по-рано. Според Вашингтон монетите са свързани с Чен Джъ - председателят на камбоджанския конгломерат Prince Group. Чен беше обвинен от САЩ в участие в конспирация за измама с електронни плащания и управление на схема за пране на пари през октомври. САЩ отказаха да кажат кога или как са били конфискувани неговите биткойни.

„Правителството на САЩ може би е използвало хакерски техники още през 2020 г., за да открадне 127 000 биткойна, държани от Чен Джъ“, пише в доклада. „Това е класическа операция „black eats black“ (при която злонамерен актьор атакува друг такъв, бел. ред.), организирана от хакерска организация на държавно ниво“, се посочва още в доклада.

Федералните прокурори по делото на Чен Джъ не посочиха как са получили контрол върху биткойните, след като от Министерството на правосъдието подадоха иск за конфискация, прибирайки 127 271 биткойна – най-голямата конфискация от страна на САЩ.

Китайското правителство става все по-гласовито в обвиненията си срещу американското правителство в хакерски кампании. По-рано тази година Китай заяви, че САЩ са използвали недостатък в сървърите на Microsoft Exchange, за да атакуват китайски компании. Миналия месец китайското правителство заяви, че има „неопровержими доказателства“ за кибератака на САЩ срещу китайски национален център за определяне на стандартното време. Обвиненията на Пекин обаче са по-скоро общи и не притежават юридическата конкретика, която обикновено имат твърденията на САЩ, когато става въпрос за хакерска атака с държавно участие.

Адвокат на Чен в понеделник е подал писмо до американски съд с искане за повече време, за да може обвиненият да проследи откраднатите биткойни от LuBian. В писмото си адвокат Матю Л. Шварц също така нарича твърденията на правителството за клиента му „сериозно подвеждащи“. Самият Чен не е задържан в САЩ, стана ясно по-рано миналия месец, когато бе съобщено за конфискацията.

„Както обяснихме в нашето становище пред съда, ние работим в тясно сътрудничество с експерти по криптовалути, за да проследим биткойните, които правителството конфискува преди повече от година и които бяха откраднати през 2020 г.“, каза Шварц за Bloomberg.

Представители на Министерството на правосъдието и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили веднага на исканията за коментар.