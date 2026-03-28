Криптовалутите създадоха семейна драма в една от водещите швейцарски банкови династии

Швейцарска династия в частното банкиране е жертва на разрив между поколенията заради конкуриращите се визии за бъдещето на бизнеса си.

Марк Сиз напусна базираната в Женева банка Banque Syz SA на баща си Ерик заедно с бизнес партньора си Ричард Байуърт след разногласия относно плана им да включат криптокомпанията Future Holdings AG под крилото на звеното за алтернативни активи на кредитора – Syz Capital. По-младият Сиз ръководеше това звено и сега работи вместо това върху двойно листване за Future Holdings, която според него ще бъде най-голямата фирма трезор за биткойни в Европа, съобщава Bloomberg.

Раздялата подчертава както предизвикателствата пред управлението на семеен бизнес, така и понякога сблъскващите се възгледи за перспективите на мениджърите на богатство в Швейцария, където бутиковите играчи са изправени пред безброй местни конкуренти. Според Марк Сиз, той е настоявал за по-голям акцент върху алтернативните активи, изкуствения интелект и цифровите активи заради опасения, че някои играчи рискуват да разчитат прекалено много на швейцарската репутация на сигурно убежище, за да продължат да привличат бизнеси.

Банката и Ерик Сиз, чрез говорител, са отказали за Bloomberg да коментират обстоятелствата около оттеглянето на Марк, освен да потвърдят, че той и Байуърт са напуснали и че „алтернативните инвестиции остават основен стълб“ на Banque Syz.

Марк Сиз представи своята версия на събитията в телефонно интервю.

Syz Capital е създадена през 2018 г. под ръководството на Марк и до момента на напускането му активите под управление са нараснали до около 2 млрд. швейцарски франка (2,5 млрд. долара), въпреки че оттогава е имало някои отливи на капитал. Останалата част от екипа на Syz Capital остава и се ръководи от главния финансов директор на Syz Group Кристоф Ранингер. Въпреки това банката е преживяла и някои други скорошни напускания, включително главния оперативен директор Борис Шаве.

Отношенията между Ерик и Марк са се влошили, след като банката отмени одобрението за включването на Future Holdings към Syz Capital заради предупреждения от борда на банката, че това представлява твърде голям риск. Според Марк той и Байуърт са напуснали окончателно компанията за управление на богатството, след като са били помолени да се оттеглят от борда на криптофирмата.

Все още не е ясно дали Марк, който притежава около 20% от Syz Capital, и Байуърт - който притежава около 5% - ще останат акционери.

Двамата мъже сега проучват със Stifel Financial Corp. първоначално двойно листване на Future Holdings в Швеция и Швейцария и планират по-късно да го преместят за основно листване на швейцарската борса, според хора, запознати с въпроса.

Обажданията и имейлите на Bloomberg до Stifel не са получили незабавен отговор.

Future Holdings се сля с шведската компания биткойн трезор H100 Group AB по-рано тази година, за да увеличи криптоактивите си преди евентуалното листване. От H100 в понеделник заявиха, че е подписано писмо за намерение за придобиване на две норвежки компании - Moonshot AS и Never Say Die AS. Предприятието Future Holdings/H100 ще държи приблизително 3500 биткойна в баланса си, позиционирайки го като един от най-големите корпоративни притежатели на криптовалутата в Европа.

Регулаторната среда в Швейцария като цяло се възприема за благоприятна за криптовалутите, а структурни фактори, включително ниски лихвени проценти и това, че е третият най-ликвиден фондов пазар в Европа, биха направили офертата за Future Holdings привлекателна, твърдят Марк Сиз и Байуърт.

Ерик Сиз – син на текстилен индустриалец, чийто бизнес започва от 50-те години на 19-ти век – основава Banque Syz през 1996 г. заедно с Алфредо Пиачентини и Паоло Любан, които по-късно напускат групата. Мажоритарни собственици са Ерик и Сузан Сиз, дизайнер на бижута от висок клас, която също е член на борда на фирмата.

Като цяло активите под управление на фирмата са се задържали стабилни през последните пет години, въпреки че банката е отбелязала почти 12% увеличение през 2024 г. – от 23,1 млрд. франка година по-рано до 25,8 млрд. франка. Това обаче остава близо до общите активи към края на 2020 г.

Дали инвеститорите ще прегърнат листването на компания биткойн трезор на местната борса, предстои да стане ясно. За Марк Сиз обаче това представлява както залог върху дигиталните активи, така и оттегляне от една от династиите на частното банкиране в Швейцария.