Изменението на климата принуждава винопроизводителите да смесват вина от различни години

В света на виното реколтата е цар. Ако купувате бутилка червено вино, бяло или розе, точната година на гроздобера почти винаги е изписана на етикета. За разлика от тях купажираните вина, където реколтата от различни години се смесва, се възприемат като нискокачествени. И са значително по-рядко срещани, пише BBC.

На фона на изменението на климата, което засяга лозята по целия свят чрез по-екстремни метеорологични условия, малък, но нарастващ брой винарни, които са загрижени за качеството, предлагат бутилки, които не са от една реколта, за да могат да продължат да произвеждат вино.

Крис Хауъл е винопроизводител във винарната Cain Vineyard and Winery в долината на Напа, на 80 км североизточно от Сан Франциско. Той работи там от 1991 г. и казва, че летата са станали забележимо по-горещи.

„Времето е сложно нещо“, посочва Хауъл. „Проблемът, върху който хората в Напа са най-силно фокусирани, са драматичните горещи периоди, горещи вълни, които обикновено настъпват през лятото, особено в края на сезона“, добавя той.

На фона на по-високите температури идва и повишеният риск от горски пожари. Такъв беше случаят през 2017 г., когато избухват „изключително интензивни пожари“ в Напа в разгара на гроздобера.

През тази година Хауъл решава да използва само грозде, набрано преди началото на пожарите, приблизително половината от общото количество, за да предотврати риска миризмата - и вкусът - на дим във въздуха да замърсят следващите вина.

Той казва, че е по-спокоен от много винопроизводители по отношение на повторението на подобна катастрофа, защото отдавна прави нетрадиционен червен купаж, наречен Cain Cuvee. „Така че част от виното, което успяхме да направим през 2017 г., беше запазено, за да бъде смесено с това от 2018 г.“, разказва Хауъл.

Той добавям че „дори без наличието на пожари сме подложени на по-променливи реколти. Така че шансовете са по-добри, ако използвате две различни реколти, за да създадете желания стил за определено вино“.

По света има един вид вино, където нетрадиционните купажи всъщност доминират – пенливото вино. Лидер тук е френското шампанско.

В исторически план смесването се оказва необходимост, тъй като Шампан е най-северният винен регион във Франция, а хубавите лета са били рядкост. Така че производителите на шампанско не са имали друг избор, освен да смесват вина от различни години, за да създадат продукт с постоянно качество.

И все пак, благодарение на изменението на климата, което носи по-топли лета в Северна Франция, сега се произвежда повече реколтно от всякога.

Собственикът на италианската винарна Рикардо Паскуа казва, че именно шампанското го е вдъхновило да направи първото смесено тихо бяло вино в Италия.

Разположен северно от град Верона, във винарския регион Венето, семейният му бизнес Pasqua Vigneti e Cantine произвежда смесено вино от 2019 г., като използва реколти от пет различни години.

Той обяснява, че идеята е била да се произведе възможно най-доброто вино от едно лозе, премахвайки недостатъците в реколтата, свързани с изменението на климата.

„Предложих го на семейството си и на управителния съвет, а те ми казаха: „Ти си луд, човече, това е голям риск! Противоречиш на всички норми, реколтата си е реколта“, разказва той. „Но реших да се придържам към плана и продължихме напред. Става въпрос за това да се извлече най-доброто от лозето. Това е като книга, използването на повече от една реколта дава на виното повече глави“, добавя Паскуа.

Тъй като изменението на климата сега засяга италианските винопроизводители - от дълги периоди на суша до по-интензивни градушки, Паскуа казва, че други винарни сега поемат по пътя на неговото производство или поне го обмислят.

Обратно в долината на Напа в Калифорния, Крис Хауъл признава, че трябва да се свърши още работа, за да се премахне стигмата, с която все още се сблъскват вината, произведени от различни реколти.

Доун Дейвис е майстор на виното, притежател на най-високата квалификация в световната винена индустрия. Тя казва, че има три типа купувачи на вино, два от които ще приветстват повече смесените тихи вина.

„Обикновеният потребител няма да забележи“, казва тя. „Пиещите, които купуват бутилка до 15 паунда, просто си вземат бутилка, да речем, Совиньон блан. Те не си мислят „о, 2021 г., това беше добра година“, коментира Дейвис. „И в най-горния сегмент, хората, ангажирани във винената индустрия, или тези, които са по-информирани, знаят какво се случва с по-трудните реколти. И те приветстват повишената гъвкавост и постоянство, които вината без реколта могат да предложат на винопроизводителя“.

Според нея повечето вина са купаж, тъй като много рядко се получава вино от едно буре. Вместо това вината се купажират от различни лозя или парцели.

„И така, каква е разликата, ако купажирате от различни години?“, пита Дейвис.