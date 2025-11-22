Холивуд бори кризата с фокус върху децата

В Америка е останала една надеждна група киномани – и те не могат да ходят на кино сами.

Тази седмица децата, които съставляват целевата аудитория на индустрията, ще се отправят към кината за „Зоотрополис 2“ и „Злосторница: Част 2“ – продължения на боксофис сензации, които биха могли да се окажат най-касовите филми на годината. Тези филми имат и нещо друго общо, което се е превърнало в съществена част от най-големите хитови заглавия на Холивуд. Те са с рейтинг PG, пише Wall Street Journal.

В продължение на десетилетия филмите, които печатаха пари, бяха с рейтинг PG-13. Това беше рейтингът на най-успешните филми, правени някога: франчайзи за супергерои, премиерите на „Аватар“ и „Отмъстителите“, епизодите на „Междузвездни войни“, „Титаник“, „Топ Гън: Маверик“, светът на „Джурасик парк“ и всичко - от Джеймс Бонд до Барби.

Но развлекателният бизнес никога не е бил толкова зависим от деца, които ангажират целите си семейства в кината за новия PG филм.

Сред светлите моменти в една мрачна година за Холивуд бяха „Minecraft: Филмът“ и „Лило и Стич“, които в момента са начело в американския боксофис. Скоро може да бъдат изпреварени от „Зоотрополис“ и „Злосторница“. Списъкът с PG хитове тази година включваше и игралния римейк на „Как да си дресираш дракон“, който победи последната част от „Мисията невъзможна“.

Междувременно, миналата година се оказа най-доходоносната година в историята за PG филмите, като за следващите години се очакват още сигурни проекти от този тип, тъй като студиата произвеждат филми, които продължават да се противопоставят на сериозността на индустрията.

С други думи, най-енергичните хора в Холивуд в момента са на 10 години.

„Децата и тийнейджърите“, заключава скорошен доклад на National Research Group, „са движещата сила зад много от най-големите кино успехи през последните три години“.

Децата и тийнейджърите от най-младото поколение са израснали с възможността да гледат всеки филм на всяко устройство, по всяко време и където пожелаят. Оказва се, че мястото, където наистина искат да гледат филми, е киносалонът. А киносалоните са готови да обслужват най-лоялните си клиенти.

Сега собствениците на кина разбират, че тези филми са най-сигурният им избор. Миналата година „Отвътре навън 2“ завърши първи в боксофиса. Първият филм „Злосторница“ също се оказа силно популярен. Всеки потребители с малки деца вероятно е бил в кината за „Моана 2“, „Соник 3“ или „Аз, проклетникът 4“, ако не и за всичките.

Резултатът е първата година, в която PG категорията спечели боксофиса след десетилетия на поражение от PG-13. И може би това ще се случи отново тази година.

Нарастващата им стойност не се дължи само на по-добрите резултати на филмите с рейтинг PG. Става въпрос и за по-лошите резултати на филмите с рейтинг PG-13 и почти всеки друг вид филм.

В този момент дори супергероите не са гарантирани атракции в Холивуд. Нито пък актрисата Сидни Суини. Все още има PG-13 хитове, като „Супермен“, „Джурасик свят: Прераждане“ и предстоящия „Аватар: Огън и пепел“. Но всеки оригинален филм с рейтинг PG-13 или R като „Грешници“ , който привлича възрастни в кината без децата им, се приема като чудо.

След като стигнат до киното, децата искат различни неща от родителите си. За тях ходенето на кино е дълбоко социално, според проучването на NRG, а най-силният двигател на поведението им е прекарването на време с приятели и семейство.

Откакто съществуват кината, децата ходят там, за да се забавляват. Докато не им се преустанови възможността. През 2020 и 2021 г. установените навици внезапно бяха нарушени. Когато семейните филми преминаха директно към стрийминг платформите, индустрията се опасяваше, че възрастните хора няма да се върнат в салоните.

Но в драматичен обрат, поколението Алфа сега предпочита кината повече от поколението Z, Милениалите или поколението X. Ако не друго, те са жадни за преживявания, които са по-театрални. Те искат завладяващи прожекции - IMAX, 3D, Sphere. Това, което не искат, е да се потопят в екраните на телефоните.

Те също така се стремят да се включат във „фендъм с участието на публиката“. PG изданията отговарят на това търсене. Дори Netflix, която не обича киносалоните, предостави на Gen Alpha ограничени кинопрожекции за някои свои заглавия. През последните години публиката пее заедно с „Злосторница“ и полудява по препратките към Minecraft, които родителите им просто не разбират.

Всичко това кара филмите да се превърнат в движения. Целият смисъл да гледате филм е да участвате в онлайн истерията около него, което означава, че децата ви трябва да го гледат веднага. Тази седмица, въпреки смесените отзиви, „Злосторница: Част 2“ отбеляза най-високите предварителни продажби на билети от всички PG филми досега, изтъква Fandango.

Тези данни за предварителните продажби са полезни. Пен Кечъм, управляващият партньор в Penn Cinema, не е сигурен какво да очаква от предстоящия „Давид“ – анимационен библейски детски филм от студио, специализирано в съдържание, основано на вяра. Но когато всяка прожекция в неговите кина в Пенсилвания и Делауеър отчита силни предварителни продажби, той добавя още екрани. След това добави още. Когато филмът излезе през декември, Кечъм прогнозира, че „Давид“ ще победи „Аватар“ на някои от неговите пазари.

Разбира се, не всеки PG филм стига далеч. Това беше и годината, в която „Елио от Земята“ на Pixar се провали, а игралният филм „Снежанка“ на Disney се срина под напора на критиките.

Но тези боксофис бомби бяха изключенията, които доказаха правилата за успех в индустрията. В края на краищата, днешната публика няма връзка със „Снежанка“. Тя се интересува повече от героя от друг PG филм, който излиза тази година: Спондж Боб.

Което означава, че родителите им ще заведат най-надеждните киномани на Холивуд обратно в кината следващия месец.