Манията по Chanel показва, че индустрията на луксозните стоки следва положителен импулс

Пред магазина на Chanel Ltd. на „Бонд Стрийт“ в Лондон купувачите чакат на опашка един час, за да влязат, а след това са принудени да почакат още, за да разгледат обувките и чантите от първата колекция на дизайнера Матю Блази. Това е повторение на случилото се в Париж по време на Седмицата на модата по-рано този месец, когато редактори, инфлуенсъри и VIP клиенти на марката се тълпяха около най-актуалните модни артикули, пише Bloomberg.

Тази мания подчертава, че индустрията на луксозните стоки – описвана по различен начин през последните няколко години като „мудна“ – все още може да разпали вълнение и, най-важното, да генерира приходи, особено при скъпите дамски чанти. Но само ако пазарният дебют се извършва внимателно, продуктите привличат внимание и дори богатите чувстват, че получават необходимата стойност за парите си.

В това отношение Chanel предложи учебникарски пример за това как се подготвя дебют на нов артикул. Представянето на първата колекция на Блази по време на Седмицата на модата в Париж беше умно: представители на модната индустрия от цял ​​свят присъстваха и документираха преживяванията си в социалните платформи.

Chanel взима пример от конкурента си Hermes International SCA, като определи някои от новите си чанти като неналични за закупуване към момента. Нейната голяма чанта, например, беше може би най-търсеният артикул в колекцията, но потенциалните купувачи в Лондон трябваше да се запишат в списък с чакащи за доставка. Компанията действа умно с цените. Голямата чанта струва 8520 паунда (11 000 долара) във Великобритания, което едва ли е изгодна сделка за повечето търсачи на лукс. Но това е под цената на най-разпознаваемия продукт на Chanel - класическата чанта с капак, където най-голямата версия струва повече от 10 000 паунда.

Тази стратегия допринесе за най-забележителното нещо в последната мания по Chanel: тя измести наратива от оплакванията относно цените към засиления интерес към продуктите. Chanel се превърна в лайтмотив в дискусиите за влечението към лукса, тъй като цената на голяма класическа чанта с капак се повиши с 91% във Франция между 2019 г. и края на 2025 г., изчисляват анализатори от HSBC Holdings Plc.

Модната индустрия се нуждае от герои, за да ангажира отново клиентите. Блази със сигурност се очертава като такъв, редом с Джонатан Андерсън, чиито първи колекции за Dior на LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE също се продават добре.

Въпреки че ранните успехи на Блази и Индерсън са добър знак за продажбите на луксозни стоки, индустрията не е прогонила напълно притесненията. Като начало, свръхбогатите могат да си позволят да се похвалят с якета, чанти Chanel и най-доброто от другите модни марки. Но тези, които просто се чувстват комфортно, ще трябва да направят избор. Така че, докато Chanel и Dior имат добър шанс да бъдат победители от голямото съживяване на сектора, със сигурност ще има и губещи.

Лука Солка, анализатор в Bernstein, казва, че производителят на чанти Birkin и Kelly, Hermes, е изправен пред тест при новите дизайнери сред най-близките си конкуренти в лицето на Chanel и Dior. Опасенията, че сме преминали „пика на Birkin“, се подхранват и от факта, че цените на продуктите ѝ при препродажба падат.

Все пак не е ясно дали Hermes ще изостане. Съществуват дълги списъци с чакащи за чантите ѝ; ако някои потенциални клиенти са преминали към Chanel, други може да използват затишието като възможност да се сдобият с друг търсен модел.

Съществуват опасения относно модните къщи, които не правят такъв фурор с новите си дизайнери, като например Gucci на Kering SA. Приемът на първото ревю на Демна през миналия месец беше смесен. Някои чанти, като например голяма чанта с дръжки, украсени с бамбук, се продават добре. Но шумът около обувките и чантите на грузинския дизайнер - истинските източници на доходи в индустрията - е далеч по-малък, отколкото при Блази и Андерсън. Някои марки, като Prada SpA и Saint Laurent на Kering, не планират дизайнерски дебюти. Те трябва да работят усилено, за да поддържат визията си свежа, въпреки че Saint Laurent постигна това с популярното спортно яке-блузон.

Все още е рано за новите дизайнери. Няма да получим реална представа за техния успех или неуспех още около година. Опасността е, че първоначалните колекции бързо ще бъдат изместени през следващите сезони. Разбира се, всяка компания трябва да насърчава клиентите да купуват нови продукти всеки сезон. Но след критиките относно повишаването на цените, модните къщи трябва да развиват стиловете си, за да подобрят съотношението цена-качество, вместо да бъдат твърде непостоянни в дизайнерските си решения, като по този начин бързо извеждат от мода последните покупки сред клиентите.

Марио Ортели, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Ortelli & Co, посочва, че за марка като Chanel или Dior, пускането на нови чанти в частност напомня дебюта на линии бижута. И двете създават икони и макар че отнема повече време за установяване на новата естетика, стиловете впоследствие имат трайна сила.

И накрая, макар въздействието върху сектора на луксозните стоки да бледнее в сравнение с човешката трагедия при войната в Иран, конфликтът би могъл да попречи на възстановяването.

Въпреки че Близкия изток представлява едва около 6% от продажбите в сектора, той е насочен към хора с голямо богатство. По-малкото на брой пътувания и страничните ефекти върху финансовите пазари, особено в САЩ, където цените на активите са склонни да бъдат обвързани с търсенето на луксозни стоки, биха могли да ограничат разходите. Така че, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голям е рискът манията по Chanel да се окаже мимолетен моден момент, а не трайна тенденция.