Най-богатите технологични милиардери са загубили половин трилион долара през 2022 г.

Само в четвъртък нетното състояние на Марк Зукърбърг е намаляло с 11,2 млрд. долара след срива на акциите на Meta, което го оставя с нетно състояние от 37,7 млрд. долара

20-тимата най-богати технологични милиардери са загубили общо близо половин трилион долара тази година на фона на резкия спад на фондовия пазар - загуба на богатство, която е по-голяма от пазарната стойност на всички компании от индекса S&P 500 с изключение на седем.

Най-богатите технологични магнати в света, сред които Марк Зукърбърг, Бил Гейтс и Лари Елисън, са изгубили над 480 млрд. долара от богатството си на хартия през тази година до четвъртък, показва Bloomberg Billionaires Index - ежедневна класация на най-богатите хора в света. Разочароващите отчети за третите тримесечия на редица технологични гиганти през миналата седмица разпалиха опасенията за рецесия, понижиха цените на акциите и натежаха върху състоянието на най-богатите хора в света.

Според класацията само в четвъртък нетното състояние на Зукърбърг е намаляло с 11,2 млрд. долара. Акциите на неговата компания, Meta Platforms Inc., която е майка на Facebook, загубиха една четвърт от стойността си, след като разочароващият отчет стресна инвеститорите. Приходите на компанията се забавиха за второ поредно тримесечие, а загубите, свързани с големия ѝ залог на метавселената, нараснаха.

Досега през тази година богатството на главния изпълнителен директор на Meta е намаляло с повече от 87 млрд. долара. Това го оставя с текущо нетно състояние от 37,7 млрд. долара, което според индекса му отрежда 28-о място сред най-богатите хора в света. За сравнение, по-рано тази година той беше сред първите 10.

Технологичните компании, които се радваха на силен растеж в началото на пандемията, сега усещат болката от високата инфлация, повишаващите се лихвени проценти и забавящия се растеж на цифровата реклама. Много компании сега контролират разходите, следят числеността на персонала или дори съкращават служители. До края на петъчния ден технологичният индекс Nasdaq Composite е спаднал с 29% през тази година.

За много ръководители и основатели нетното им състояние е поне частично свързано с акциите на техните предприятия. Това означава, че големите колебания в цените на акциите на компаниите им могат да окажат сериозно влияние върху показателите за богатство.

Илон Мъск, най-богатият човек в света, и Джеф Безос, основателят на Amazon.com Inc., са загубили богатство за над 58 млрд. долара през тази година. В миналото двамата предприемачи се бореха за правото да се похвалят с това, че са най-богатият човек в света, преди Мъск да се откъсне със значителна преднина.

Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla Inc., управлява и ракетната компания SpaceX. Той е основател на Boring Co., компания за изграждане на подземни тунели, както и на стартъпа за неврология Neuralink Corp. През миналата седмица той завърши поглъщането на Twitter Inc. и ще свали компанията за социални медии от борсата. Към момента стойността на богатството на Мъск е 212 млрд. долара.

Междувременно богатството на Безос се оценява на 134 млрд. долара. Акциите на Amazon се обезцениха със 7% в петък, тъй като Wall Street беше разочарован от прогнозата за продажбите на компанията за текущото тримесечие, която не отговори на очакванията на анализаторите.

Съоснователите на компанията майка на Google Alphabet Inc Лари Пейдж и Сергей Брин, които са сред 10-те най-богати хора в света, също отбелязаха спад в нетното си състояние. През тази година всеки от тях е загубил над 40 млрд. долара, като тази седмица и двамата претърпяха удар, след като Alphabet отчете първия в историята си спад в продажбите на реклами в YouTube на годишна база.

Повечето от най-богатите технологични предприемачи са американски технологични магнати, но някои все пак са извън САЩ. Джак Ма например изгради своя гигант за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd. от нулата до една от най-големите бизнес империи в Китай. Според индекса тази година той е загубил 9,3 млрд. долара от богатството си и в момента нетното му състояние възлиза на 29,1 млрд. долара.

Единствената жена сред 20-те най-богати технологични магнати е Макензи Скот, която натрупа състоянието си, създавайки Amazon заедно с вече бившия си съпруг Джеф Безос. Повече от 29 млрд. долара изчезнаха от нетното ѝ състояние тази година, въпреки че това може да се отдаде отчасти на филантропската ù дейност. Тя обеща да раздаде - и вече е дарила - милиарди долари на организации, включително хранителни банки, скаути в САЩ и исторически обвързани с чернокожото население колежи и университети.

Според индекса само двама от 20-имата най-богати технологични милиардери са увеличили печалбите си от 1 януари насам. Богатството на Джан Имин, основател на собственика на TikTok - ByteDance Ltd., се е увеличило с 10,4 млрд. долара и в момента богатството му е 54,9 млрд. долара. Богатството на Робърт Пера, основател на производителя на безжично оборудване Ubiquiti Inc. и собственик на отбора от НБА „Мемфис Гризлис“, се е увеличило с 1,3 млрд. долара, което му осигурява нетна стойност на богатството от 14,7 млрд. долара.

Загубите на хартия за много от най-големите технологични магнати в света се случват, след като колективното богатство на милиардерите бе нараснало през първите две години на пандемията Covid-19 повече, отколкото между 1987 и 2010 г., съобщи по-рано тази година групата за борба с бедността Oxfam International.

През първите месеци на пандемията, съобщи Oxfam, на всеки 30 часа е бил създаван нов милиардер.