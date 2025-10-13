Amazon планира да наеме 250 хил. работници за празничния сезон

Amazon.com планира да наеме 250 хил. работници в пиковия си сезон, колкото и през предходните две години. Това прави търговеца на дребно изключение, на фона на иначе мрачния пазар на труда по време на празниците, пише Bloomberg.

Позициите включват кадри на пълно работно време, непълно работно време и сезонни позиции, като временните работници печелят средно по 19 долара на час, съобщи Amazon. Заплащането за постоянните роли е средно 23 долара на час.

Търговците на дребно могат да добавят под 500 хил. сезонни работни места в САЩ тази година – най-ниската бройка от 2009 г., сочи доклад на фирмата Challenger, Gray and Christmas. Някои големи търговци на дребно като Target не разкриват броя на сезонните позиции тази година. През миналата година веригата обяви планове да наеме 100 хил. сезонни работници, допълва докладът.

Сезонните позиции в сектора на транспорта и складовете също се очаква да намалеят за четвърта поредна година, разкрива текстът.

„Предпазливият темп на обявяване досега подсказва, че компаниите не залагат на голям сезонен ръст“, коментира Анди Чалънджър, старши вицепрезидент на фирмата.

Очаква се електронната търговия да продължи да расте по-бързо от общите разходи за търговия на дребно през тази година. Американските потребители ще похарчат 253,4 млрд. долара онлайн през ноември и декември. Това е с 5,3% повече спрямо 2024 г., според Adobe.

Потребителите планират да ограничат общите си разходи за празниците поради скока в цените, свързан с митата, и отслабването на пазара на труда, показва проучване, публикувано през септември от PricewaterhouseCoopers.