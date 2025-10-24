Антон Пулийски: С AI българските дронове минават на етап "отбрана"

Напредъкът в областта на изкуствения интелект (AI) е основният катализатор за преминаване на дроновете към по-сложните функции, необходими в отбраната и процесът на трансформация е ясно забележим. Този коментар направи Антон Пулийски, председател на Обединено дрон общество (собственик на системния дрон интегратор AeroPRO), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че докато преди фокусът е бил върху физическите предимства на дроновете, сега акцентът пада върху комбинацията от различни алгоритми и AI, които позволяват създаването на оптимизирани системи.

„Българските компании, опериращи в сферата на дроновете, все по-смело се ориентират към отбранителния сектор, излизайки от традиционните граждански приложения като селско стопанство и товарни превози. Тази промяна е обусловена както от напредъка на изкуствения интелект, така и от нарастващото геополитическо значение на безпилотните летателни апарати (БЛА) като ключово средство във военни и отбранителни действия“, посочи мениджърът.

"Дроновете отдавна са технология, която надхвърли просто заснемане от въздух и доста бизнеси, които бяха базирани на това, започнаха да се ориентират към конструиране и преработка на дронове," заяви той.

От алгоритми към бордни решения

Пулийски даде пример с компании, които преди са се занимавали с алгоритми за разпознаване на обекти чрез анализ на кадри от наземни камери, а сега интегрират тези технологии върху летящи платформи. Целта е решенията да се взимат в реално време на борда на дрона.

Според него, броят на компаниите, които активно се занимават с конструиране и подготовка на дронове в България, е под 100, като "определено са над 40."

Критичен поглед към готовността

Въпреки местната инициатива Пулийски изрази загриженост относно общата готовност, както на европейско, така и на глобално ниво, да се противодейства на дроновите атаки. Той припомни, че въпреки ранните индикации (например сваляне на евтини дронове с много скъпа военна техника), реакцията е била забавена.

"В момента атакуващите са с превес пред защитаващите се. Антидрон системите все още нямат 100% защита", каза Пулийски. Той приветства повишеното внимание и средства от страна на Европейския съюз в тази посока, но добави, че това можеше да се направи и по-рано.

Българският капацитет и бъдещето

По отношение на производствения капацитет в България, Пулийски уточни, че докато има компании, които се занимават с цялостно производство, по-голямата част от бизнеса е насочен към т.нар. "Assemble Designing" – оценка, съчетаване и интегриране на елементи, тъй като производството на микроконтролери и други компоненти в страната все още е ограничено.

Според него екосистемата няма да е базирана на нишова технология, а на инфраструктура, която придобива изключителна важност като мобилните телефони и GPS навигацията.

Пулийски съобщи, че за да се ускори развитието на екосистемата, Обединеното дрон общество фокусира енергията си в образование и привличане на млади кадри чрез инициативи като "дрон футбол" в училища и университети.

„Има нужда от "изпреварващо законодателство", което да отчита рисковете и ползите, преди да възникнат значими обществени проблеми, както се случи с тротинетките“, съветва той, що се отнася до регулациите.

