Ubisoft на ръба: има ли още животи за френския гейминг гигант

Еманюел Макрон знае колко важна е меката сила на видеоигрите. Когато дебютната игра на малкото френско студио Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33, продаде милиони копия и спечели наградата „Игра на годината“ през декември, френският президент я похвали в социалните мрежи като „исторически“ момент. В момент, в който Европа се затрдунява да се справи с технологичното господство на САЩ и Азия, успехите във виртуалния свят имат реално влияние, пише редакторът на Bloomberg Лионел Лорeн.

Ето защо Макрон вероятно е по-малко ентусиазиран от кризата в Ubisoft Entertainment – компанията зад игри като Assassin’s Creed, чиито акции поевтиняха до най-ниското си ниво за последните 15 години на фона на мащабен план за съкращаване на разходите. Компанията отмени шест игри, ще затвори студия и предупреди за годишна загуба от 1 млрд. евро преди данъци, докато се опитва да се възстанови от поредица от провали и да рационализира раздутата си структура. Ubisoft не е единствената европейска компания за видеоигри, която се представя по-слабо от американските си конкуренти – CD Projekt все още не се е възстановила напълно от катастрофалното пускане на Cyberpunk 2077 – но определено е най-зле представящата се в сектора.

Контрастът с успеха на Sandfall е доказателство за това как пазарът на видеоигри на стойност 189 млрд. долара се променя със забавянето на растежа след пандемията. Конкуренцията за вниманието на потребителите е навсякъде – от приложенията за смартфони до Netflix. Технологичните и трудовите разходи означават, че създаването на игри с голям бюджет може да струва стотици милиони долари. Grand Theft Auto VI на Take-Two Interactive вероятно ще бъде най-скъпата игра в историята. В консолидиращ се пазар Ubisoft смята, че няма друг избор, освен да поема по-малко рискове и да се фокусира върху франчайзи с потенциала да се превърнат в марки за „милиарди“.

Ubisoft не страда от липса на прилична интелектуална собственост, което е и причината китайската Tencent Holdings да инвестира в компанията. Но ѝ липсва ефективност. Тя има най-слабите продажби на служител сред 12-те компании за игри, следени от Bloomberg Intelligence. Освен това не разполага с добра репутация сред клиентите и инвеститорите, след като унищожи стойността си и разочарова феновете, преследвайки модни тенденции от метавселената до игрите като услуга. Изчерпаният паричен поток и наближаващите падежи по дългове са друга причина за тревога. И всичко това се случва, докато американските конкуренти като Electronic Arts се радват на бурно нарастващи оценки и оферти за придобиване.

Тук старите играчи могат да се поучат от новодошлите като Sandfall, чийто съосновател Гийом Брош е работил в Ubisoft, преди да напусне през 2020 г. Докато старият му работодател има 17 хил. служители и може да инвестира стотици милиони в дадено топ заглавие, Clair Obscur е създадена с около 30 основни служители (без подизпълнителите) и разходи под 10 млн. долара. Силна визия, талант и мощни софтуерни инструменти могат да направят чудеса. Стефан Рапено, съосновател на дигиталното студио Weirdloop, смята, че Clair Obscur ще отбележи приходи от 300-400 млн. евро. Това е забележително на база приходи на един служител, макар и да е далеч от десетките милиарди, спечелени от Call of Duty на Microsoft.

Изкуственият интелект може да бъде друга възможност, стига да предизвика революция в производителността, а не вълна от „некачествен продукт“. Анализаторът от Bloomberg Intelligence Натан Наиду казва, че технологията може да подобри ритъма на актуализациите на съдържанието, което удължава живота на игрите. Повече от три четвърти от разработчиците, анкетирани от BI, очакват AI да им помогне да създадат по-реалистични и динамични светове. Все пак хората се чувстват неспокойни дали играчите ще бъдат доволни от тази промяна. Clair Obscur предизвика някои спорове с генерирани от изкуствен интелект текстури, които по-късно бяха премахнати.

Перспективите на Ubisoft са тревожни и вероятно нещата ще се влошат, преди да се подобрят. Но успехи като Sandfall дават надежда, че силната интелектуална собственост, новите бизнес модели – и закъснялото осъзнаване от страна на Европа, че трябва да подкрепя високотехнологичните индустрии – ще ограничат корпоративните загуби. Талантите на континента са по-евтини от тези в САЩ, особено след като администрацията на Тръмп направи визите H-1B по-скъпи, според Йост ван Дройнен от NYU Stern, експерт по този пазар. Ubisoft е изправена пред болезнено презареждане, но играта все още не е приключила.