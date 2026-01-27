Следващият голям AI хит на Anthropic може да се окаже мощен удар на пазара на труда

Anthropic най-накрая изживява свой собствен ChatGPT момент. Новата мощна версия на чатбота Claude вече може да извършва действия на компютър, а широките последици от този напредък са невъзможни за прогнозиране. Те обаче може да се окажат болезнени за някои офис служители, пише редакторът на Bloomberg Парми Олсън.

Базираният в Сан Франциско стартъп, който е привлякъл финансиране за над 30 млрд. долара от основаването си през 2021 г., се представя като най-съзнателния по отношение на безопасността разработчик на изкуствен интелект (AI). Основателите му се отделиха от OpenAI, след като сметнаха, че посоката му е прекалено търговска, и този предпазлив подход помогна на дружеството да развие обещаващ бизнес с продажбата на надеждни AI чатботове на компании.

Преди около година Anthropic пусна Claude Code за софтуерни разработчици. Той бързо се превърна в един от най-уважаваните AI инструменти за програмиране сред инженерните екипи в компании като Netflix, Spotify и Nvidia и според Anthropic бе напът да постигне годишни приходи за 1 млрд. долара шест месеца след пускането. Програмистите харесаха факта, че Claude Code може да се включи директно в терминала на компютъра им – текстовия интерфейс, където въвеждат команди, вместо да кликват по менюта. Това означаваше, че Claude Code можеше да вижда файловете им, да анализира изходния им код и да изпълнява задачи автономно, като колега, седнал пред компютъра им, а не като инструмент, от който просто копират и поставят.

Бен Черни, който управлява Claude Code в Anthropic, казва, че макар да е продуктивен програмист, през последните два месеца не е написал нито един ред компютърен код. Както членовете на екипа му, той използва прости команди на английски език с изкуствен интелект. „Това е кодирането днес“, казва той. Два други технологични стартъпа, с които Олсън разговаря, го потвърждават. „Повечето ни инженери вече не пишат код“, казва Лоурънс Джоунс, основател и инженер в базираната в Лондон компания Incident.io, която отстранява софтуерни проблеми и беше една от първите, които внедриха Claude Code. „Те стигат до решения, разговаряйки с Claude.“

Когато инженерите на Anthropic забелязват, че хора без опит в програмирането използват инструмента, им хрумва идея: може би Claude Code би могъл да се справи отлично и с използването на компютър. Компютърният код е почти перфектно отражение на образите, звуците и действията в дигиталния свят, така че защо един AI инструмент за програмиране да не може да бъде и компютърен оператор?

В продължение на десет дни инженерите на Anthropic използват Claude Code, за да създадат по-лесна за ползване версия на самия него, която изглежда и се усеща като обикновен чатбот. Те не пишат редове код, а използват ежедневен език, за да насочват Claude Code в черния терминал на лаптопите си. Резултатът е Claude Cowork, който беше пуснат на пазара миналата седмица и сега е достъпен за всеки, който има абонамент за Claude на стойност 20 долара на месец, както и за корпоративните клиенти на компанията. Anthropic подчерта, че все още е „предварителен вариант за проучване“ и може да има някои несъвършенства.

Cowork обаче доведе Anthropic до повратна точка, където шумотевицата около инструмента му за кодиране може да създаде импулс за по-масов пробив. Claude Code вече се превърна в хит в технологичните среди, като стана гореща тема в платформите X, Discord и на технологични конференции. Той спечели похвалите и на хора, които не се занимават с кодиране. Бен Герин, който управлява медийна агенция в Лондон, го използва, за да създаде сайт за намиране на заведения, които изпитват финансови затруднения. Той е описал с прости думи какво иска и Claude Code създава целия сайт, работейки второстепенно по проекта по време на сутрешното си пътуване до работа и докато е на работа, с минимална намеса. Сайтът вече е бил посетен около 400 хил. пъти за около две седмици.

„Claude Code има достъп до неща, до които Claude няма“, казва Герин. Същото важи и за новия Cowork. Наскоро насочих приложението към папка с интервюта на лаптопа си, които бях използвала, за да напиша последната си книга, пише Олсън. За минути то създава Power Point презентация с ключовите тенденции от файловете и електронна таблица с контактите на Олсън и областите на експертиза. То също така отговоря на някои директни съобщения в LinkedIn от нейно име. Чатботове като ChatGPT или Perplexity могат да работят само с това, което им поставите, но Cowork може да навигира във вашите компютърни файлове, включително документи, папки и приложения, както и в някои онлайн платформи, ако инсталирате съответното разширение за браузъра.

Технологични лидери като главния изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф прекараха голяма част от миналата година в създаване на шумотевица около AI агентите – ботове, които не само генерират информация, но и могат да предприемат действия, например чатбот за обслужване на клиенти, който прави резервация в ресторант. Досега те разочароват поради проблеми с надеждността и високите разходи.

Но Claude Cowork изглежда е един от първите AI агенти за общо предназначение и може би е работещ пример за това, което Microsoft би могла да създаде със своя собствен AI инструмент Copilot, който може да работи в Microsoft Office. Компанията работи по Copilot от години с армия от разработчици, но Cowork, създаден за седмица и половина от малък екип с помощта на AI, изглежда като цяло по-способен. В много отношения той е просто по-лесна за използване версия на Claude Code, но подобно на своя предшественик, получава възторжени отзиви от влиятелни лица в технологичния сектор и в социалните медии.

Хората го използват, за да организират файловете си, да преглеждат пощенските си кутии в Gmail, за да се отпишат от маркетингови имейли, и да сравняват информация между различни сайтове. Нарастващият импулс напомня ранното широко разпространение на ChatGPT, когато обществеността експериментираше с инструмент, способен да замести изследовател. В този случай Claude Cowork може да замести много повече видове служители. Това повдига трудни въпроси за това как Anthropic, която е загрижена по отношение на безопасността, може да доведе до засилване на унищожаването на работни места, което OpenAI изглежда е предизвикала с ChatGPT.

В някои отношения намаляването на разликата в уменията между софтуерните разработчици и обикновените хора дава повече възможности на хора като Герин, създал сайта за заведения за няколко часа. Но това буди тревога у програмистите и хората в други области. По време на неотдавнашното представяне на новия инструмент на Anthropic за лекари, който може да попълва документи и да помага при поставянето на диагноза, главният изпълнителен директор Дарио Амодей заяви, че програмирането е уникално с това, че може да се „приложи и за други области“, като здравеопазването. С набирането на скорост на Cowork можем да очакваме Амодей да навлезе във финансите, медиите или други области. Но изглежда, че дори хората в Anthropic не знаят какъв ще бъде ефектът от това.

„Беше много изненадващо“, казва Черни за успеха на Claude Code, добавяйки, че екипът му следи потребителите си, за да прави корекции в движение, заедно с техните собствени идеи за посоката. Въпреки всички добри намерения на Anthropic най-голямата изненада може би е, че неговите ултрабезопасни AI инструменти може да са сред най-разрушителните за пазара на труда.