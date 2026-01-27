IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Следващият голям AI хит на Anthropic може да се окаже мощен удар на пазара на труда

Claude Cowork обаче доведе Anthropic до повратна точка, където шумотевицата около инструмента му за кодиране може да създаде импулс за по-масов пробив

12:22 | 27.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Anthropic най-накрая изживява свой собствен ChatGPT момент. Новата мощна версия на чатбота Claude вече може да извършва действия на компютър, а широките последици от този напредък са невъзможни за прогнозиране. Те обаче може да се окажат болезнени за някои офис служители, пише редакторът на Bloomberg Парми Олсън.

Базираният в Сан Франциско стартъп, който е привлякъл финансиране за над 30 млрд. долара от основаването си през 2021 г., се представя като най-съзнателния по отношение на безопасността разработчик на изкуствен интелект (AI). Основателите му се отделиха от OpenAI, след като сметнаха, че посоката му е прекалено търговска, и този предпазлив подход помогна на дружеството да развие обещаващ бизнес с продажбата на надеждни AI чатботове на компании.

Преди около година Anthropic пусна Claude Code за софтуерни разработчици. Той бързо се превърна в един от най-уважаваните AI инструменти за програмиране сред инженерните екипи в компании като Netflix, Spotify и Nvidia и според Anthropic бе напът да постигне годишни приходи за 1 млрд. долара шест месеца след пускането. Програмистите харесаха факта, че Claude Code може да се включи директно в терминала на компютъра им – текстовия интерфейс, където въвеждат команди, вместо да кликват по менюта. Това означаваше, че Claude Code можеше да вижда файловете им, да анализира изходния им код и да изпълнява задачи автономно, като колега, седнал пред компютъра им, а не като инструмент, от който просто копират и поставят.

Бен Черни, който управлява Claude Code в Anthropic, казва, че макар да е продуктивен програмист, през последните два месеца не е написал нито един ред компютърен код. Както членовете на екипа му, той използва прости команди на английски език с изкуствен интелект. „Това е кодирането днес“, казва той. Два други технологични стартъпа, с които Олсън разговаря, го потвърждават. „Повечето ни инженери вече не пишат код“, казва Лоурънс Джоунс, основател и инженер в базираната в Лондон компания Incident.io, която отстранява софтуерни проблеми и беше една от първите, които внедриха Claude Code. „Те стигат до решения, разговаряйки с Claude.“

Когато инженерите на Anthropic забелязват, че хора без опит в програмирането използват инструмента, им хрумва идея: може би Claude Code би могъл да се справи отлично и с използването на компютър. Компютърният код е почти перфектно отражение на образите, звуците и действията в дигиталния свят, така че защо един AI инструмент за програмиране да не може да бъде и компютърен оператор?

В продължение на десет дни инженерите на Anthropic използват Claude Code, за да създадат по-лесна за ползване версия на самия него, която изглежда и се усеща като обикновен чатбот. Те не пишат редове код, а използват ежедневен език, за да насочват Claude Code в черния терминал на лаптопите си. Резултатът е Claude Cowork, който беше пуснат на пазара миналата седмица и сега е достъпен за всеки, който има абонамент за Claude на стойност 20 долара на месец, както и за корпоративните клиенти на компанията. Anthropic подчерта, че все още е „предварителен вариант за проучване“ и може да има някои несъвършенства.

Cowork обаче доведе Anthropic до повратна точка, където шумотевицата около инструмента му за кодиране може да създаде импулс за по-масов пробив. Claude Code вече се превърна в хит в технологичните среди, като стана гореща тема в платформите X, Discord и на технологични конференции. Той спечели похвалите и на хора, които не се занимават с кодиране. Бен Герин, който управлява медийна агенция в Лондон, го използва, за да създаде сайт за намиране на заведения, които изпитват финансови затруднения. Той е описал с прости думи какво иска и Claude Code създава целия сайт, работейки второстепенно по проекта по време на сутрешното си пътуване до работа и докато е на работа, с минимална намеса. Сайтът вече е бил посетен около 400 хил. пъти за около две седмици.

„Claude Code има достъп до неща, до които Claude няма“, казва Герин. Същото важи и за новия Cowork. Наскоро насочих приложението към папка с интервюта на лаптопа си, които бях използвала, за да напиша последната си книга, пише Олсън. За минути то създава Power Point презентация с ключовите тенденции от файловете и електронна таблица с контактите на Олсън и областите на експертиза. То също така отговоря на някои директни съобщения в LinkedIn от нейно име. Чатботове като ChatGPT или Perplexity могат да работят само с това, което им поставите, но Cowork може да навигира във вашите компютърни файлове, включително документи, папки и приложения, както и в някои онлайн платформи, ако инсталирате съответното разширение за браузъра.

Технологични лидери като главния изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф прекараха голяма част от миналата година в създаване на шумотевица около AI агентите – ботове, които не само генерират информация, но и могат да предприемат действия, например чатбот за обслужване на клиенти, който прави резервация в ресторант. Досега те разочароват поради проблеми с надеждността и високите разходи.

Но Claude Cowork изглежда е един от първите AI агенти за общо предназначение и може би е работещ пример за това, което Microsoft би могла да създаде със своя собствен AI инструмент Copilot, който може да работи в Microsoft Office. Компанията работи по Copilot от години с армия от разработчици, но Cowork, създаден за седмица и половина от малък екип с помощта на AI, изглежда като цяло по-способен. В много отношения той е просто по-лесна за използване версия на Claude Code, но подобно на своя предшественик, получава възторжени отзиви от влиятелни лица в технологичния сектор и в социалните медии.

Хората го използват, за да организират файловете си, да преглеждат пощенските си кутии в Gmail, за да се отпишат от маркетингови имейли, и да сравняват информация между различни сайтове. Нарастващият импулс напомня ранното широко разпространение на ChatGPT, когато обществеността експериментираше с инструмент, способен да замести изследовател. В този случай Claude Cowork може да замести много повече видове служители. Това повдига трудни въпроси за това как Anthropic, която е загрижена по отношение на безопасността, може да доведе до засилване на унищожаването на работни места, което OpenAI изглежда е предизвикала с ChatGPT.

В някои отношения намаляването на разликата в уменията между софтуерните разработчици и обикновените хора дава повече възможности на хора като Герин, създал сайта за заведения за няколко часа. Но това буди тревога у програмистите и хората в други области. По време на неотдавнашното представяне на новия инструмент на Anthropic за лекари, който може да попълва документи и да помага при поставянето на диагноза, главният изпълнителен директор Дарио Амодей заяви, че програмирането е уникално с това, че може да се „приложи и за други области“, като здравеопазването. С набирането на скорост на Cowork можем да очакваме Амодей да навлезе във финансите, медиите или други области. Но изглежда, че дори хората в Anthropic не знаят какъв ще бъде ефектът от това.

„Беше много изненадващо“, казва Черни за успеха на Claude Code, добавяйки, че екипът му следи потребителите си, за да прави корекции в движение, заедно с техните собствени идеи за посоката. Въпреки всички добри намерения на Anthropic най-голямата изненада може би е, че неговите ултрабезопасни AI инструменти може да са сред най-разрушителните за пазара на труда.

Последна актуализация: 12:53 | 27.01.26 г.
claude anthropic Изкуствен интелект
1
rate up comment 1 rate down comment 0
Шматарок
преди 18 минути
мммм, харесва ми..всички "IT"-та, с баснословни заплати и дялове в софтуерни компании, "работещи" home-office ще се поразредят. лежперите ще отпаднат и така ще имат шанс да алокират уменията си и да ги развият извън АИ, а ресурса за заплати ще се разпредели към простолюдието в някаква степен.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
