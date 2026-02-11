Cloudflare прогнозира годишни продажби над очакванията

Cloudflare прогнозира във вторник продажби за годината и първото тримесечие над очакванията на Wall Street, залагайки на бързото развитие на технологиите за изкуствен интелект, които да стимулират търсенето на облачните ѝ услуги, съобщава Ройтерс.

Акциите на компанията поскъпнаха с почти 12% в удължената търговия.

Конкуренцията за интегриране на AI в различните индустрии доведе до увеличено търсене на облачни услуги, тъй като фирмите дават приоритет на разходите за цифровата инфраструктура, необходима за развитието на тази процъфтяваща технология.

Очаква се Cloudflare да се възползва и от увеличаването на броя на AI агентите, като Clawdbot, наскоро преименуван на OpenClaw, чиито потребители могат да използват технологията на облачната компания, за да пренасочват безопасно трафика към личните си компютри. Това позволява дистанционно управление, без да се рискува сигурността на домашните им мрежи.

„Преходът към изкуствен интелект и агенти представлява фундаментална промяна в инфраструктурата на интернет, която стимулира търсенето на услугите на Cloudflare“, каза в изявление главният изпълнителен директор Матю Принс.

Оптимистичните резултати от вторник могат да помогнат и за успокояване на опасенията на инвеститорите относно поддържането на търсенето от страна на клиентите, след като прекъсване на Cloudflare през ноември попречи на хиляди хора да имат достъп до големи интернет платформи, включително X и ChatGPT.

Cloudflare прогнозира продажби за 2026 г. между 2,79 и 2,80 млрд. долара, което е над очакванията за 2,74 млрд. долара, според данни, събрани от LSEG.

Компанията очаква също така продажби за първото тримесечие между 620 и 621 млн. долара, също над очакванията за 613,9 млн. долара.

Компанията съобщи, че приходите за тримесечието до края на декември са нараснали с 33,6% до 614,5 млн. долара, надминавайки прогнозите от 591,3 млн. долара.

Нетната загуба е намаляла до 12,1 млн. долара за тримесечието спрямо 12,8 млн. долара за същия период на миналата година.

Акциите на компанията са поевтинели с над 8% от началото на годината, след като през 2025 г. отбелязаха ценови ръст от над 83%.