Експерт: 2026 ще е годината на автономните AI агенти в инвестирането

Тази година ще видим широкото навлизане на автономни AI агенти в инвестирането. Това прогнозира Венелин Тодоров, създател на Cashlend и Virr.io, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него друга важна тенденция е ускоряването на банковите разплащания чрез навлизане на блокчейн технологиите.

Венелин Тодоров посочи, че управлението на риска през 2026 година е сложен въпрос. По думите му това не е първата турбулентна година на фона на кризата през 2008 г., войната в Украйна и ковид кризата.

Той смята, че вече е възможно да се прогнозира как биха реагирали инвеститорите на сходни събития.

„Опитните инвеститори използват кризите като тази в Ормузкия проток да генерират приходи, докато други се оттеглят“, подчерта Венелин Тодоров. Той отбеляза, че P2P платформите ще предлагат освен инвестиции в P2P, така и инвестиции в недвижими имоти, облигации и ETF-и. „Търсят се прозрачни и разбираеми решения за инвестиране, което ще насърчи създаването на още P2P платформи и инвестиционни решения“, посочи експертът с дългогодишен опит във финтех сектора.

Венелин Тодоров обясни, че в България все повече хора търсят къде да инвестират спестяванията си, за да им носят доходност. Той напомни, че докато в България тези вложения са между 8 и 10%, в Европа средното ниво е 24%. Затова очакванията му са този пазар да порасне три пъти.

Тодоров преценява, че с влизането в еврозоната интересът към България нараства. „Вече се преработват платформите, за да могат да се регистрират инвеститори от ЕС. Чуждестранните инвеститори – фондове и частни лица – имат интерес към закупуване на недвижими имоти. Инвеститорите четат блогове и търсят информация за рейтинги преди да решат къде и как да инвестират“, поясни експертът.

