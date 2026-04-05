Слабите отчети на технологичните компании в Китай подчертават затрудненията в сектора

Китайските технологични компании отчетоха най-слабия си тримесечен ръст на печалбата за последните три години, което буди още повече съмнения сред инвеститорите, очакващи възстановяване на сектора, пише Bloomberg.

Печалбата на компаниите в индекса Hang Seng Tech Index спадна с 30% през последното тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Това е най-лошото представяне на представителите на индекса от 2022 г. насам, когато печалбите им бяха засегнати от регулациите в технологичния сектор и слабото възстановяване на потребителските разходи след пандемията.

Индексът на технологичните фирми, листнати на борсата в Хонконг, се е понижил с 14% от началото на годината и е на прага да заличи целия си ръст след пробива на DeepSeek. Прогнозната печалба на акция на анализаторите е намаляла с 9% през март, тъй като големи компании като Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. обявиха мащабни инвестиции в изкуствен интелект.

Последните резултати са „умерено разочароващи“ и множество негативи предвещават допълнителни проблеми, коментира Хомин Лий, стратег в Lombard Odier Singapore Ltd. „Продължаващите ценови войни в сектора на бързата търговия, нарастващата цена на чиповете за памет, влошаващите се капиталови разходи, както и по-широките въпроси за търсенето и маржа, свързани с шока около Иран, са ключови проблеми за инвеститорите“, добавя той.

Ралито при акциите, предизвикано от вълнението около AI модела на DeepSeek, отшумя, тъй като секторът се сблъсква с реалността относно нивата на разходите, необходими за изграждане на центрове за данни и привличането на потребителите. Alibaba обеща инвестиции в изкуствен интелект на стойност над 53 млрд. долара в продължение на няколко години, а Tencent заяви, че планира най-малко да удвои разходите си до над 5,2 млрд. долара през 2026 г.

Инвеститорите и анализаторите се съмняват дали тези инвестиции ще се изплатят. В същото време пазарът остава скептичен относно това колко ефективни ще бъдат правителствените политики „против инволюцията“ за облекчаване на конкуренцията и ограничаване на ценовите войни, които унищожават маржовете, в електронната търговия и при електрическите превозни средства.

Засиленият фокус върху OpenClaw даде надежда за възраждане на цените на китайските технологични акции. Регулаторите обаче посочиха опасенията за сигурността на технологията с отворен код, което повдигна въпроса за предишните репресии на Пекин.

„Пазарът е прав да обръща внимание, но е твърде рано да се оцени това като следващият пълен суперцикъл на изкуствения интелект в Китай“, коментира Дейвид Чоа, ръководител на отдела за акции за Китай в BNP Paribas Asset Management.