Лунната мисия на НАСА подобри рекорд за най-далечно разстояние от Земята

Четиримата астронавти от мисията „Артемис II“ на НАСА достигнаха най-далечната точка, до която човек някога е стигал от Земята, като се движеха по траектория в гравитационната сфера на влияние на Луната, която скоро ще ги отведе до сенчестата обратна страна на Луната, предава Ройтерс.

Екипажът на „Артемис II“, който лети в капсулата Orion след изстрелването си от Флорида миналата седмица, се събуди около 10,50 ч. източно време за шестия си ден от полета със записано послание от покойния астронавт от Apollo 8 и ​Apollo 13 Джим Ловел.

„Добре дошли в стария ми квартал“, казва Ловел, който почина миналата година на 97-годишна възраст. „Това е исторически ден и зная колко заети ще бъдете, но не забравяйте да се насладите на гледката..., успех и бог да ви пази“, допълва той.

Астронавтите на НАСА Рийд Уайземан, Виктор Гловър и Кристина Кох и кандският астронавт Джеръми Хансън трябваше да достигнат по-късно в понеделник максималното си разстояние от Земята от около 252 760 мили, около 4105 мили (6606 км) повече от рекорда, поставен от Ловел и екипажа на Apollo 13 в продължение на 56 години.

След това те ще обиколят далечната страна на Луната, като ще я набюдават на разстояние от 4000 мили (около 6500 км) над затъмнената ѝ повърхност, докато тя затъмнява Земята, която ще изглежда с размерите на баскетболна топка в далечината.

Този важен момент е кулминационната точка на близо десетдневната мисия „Артемис II“, първия пилотиран тестов полет по програмата „Артемис“ на НАСА.

Поредицата от мисии за милиарди долари има за цел да върне астронавти на повърхността на Луната до 2028 г. преди Китай и да установи дълготрайно американско присъствие там през следващото десетилетие с изграждането на лунна база, която ще служи като тестова площадка за възможни бъдещи мисии до Марс.

Прелитането покрай Луната ще потопи екипажа в мрак и кратки прекъсвания на комуникациите, тъй като Луната ще ги блокира от мрежата Deep Space ​Network на НАСА, глобална мрежа от огромни антени за радиосвързаност, която агенцията използва за комуникация с екипажа.

Прелитането ще продължи около шест часа, през които астронавтите ще използват професионални камери, за да направят подробни снимки на Луната през прозореца на Orion, които ще покажат рядка и ценна за научни цели гледка на слънчевата светлина, проникваща покрай краищата ѝ.

Екипажът ще може също да заснеме рядък момент, в който родната им планета, която ще изглежда миниатюрна на фона на рекордното разстояние в Космоса, ще залязва и изгрява на лунния хоризонт, докато те обикалят около Луната – небесен вариант на изгрева на Луната, наблюдаван от Земята.

Екип от десетки лунни изследователи в залата за научна оценка в космическия център „Джонсън“ на НАСА в Хюстън, ще водят бележки, докато астронавтите, които са изучавали редица лунни явления като част от подготовката за мисията, описват гледката в реално време.