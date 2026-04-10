Глобите на ЕС за американски технологични гиганти надхвърлят 6 млрд. евро и това гневи Тръмп

Администрацията на Доналд Тръмп влиза във все по-тежки спорове с Европейския съюз заради наложените глоби на големите технологични компании, пише CNBC.

Google, Apple и Meta оспорват глоби от Европейския съюз за нарушаване на антитръстовите закони и правилата за конкуренцията на блока, които възлизат на над 6 млрд. евро от началото на 2024 г.

Те се превръщат във взе по-голяма ябълка на раздора, тъй като компаниите и Белият дом твърдят, че глобите отразяват враждебността на ЕС към иновациите, а съюзът заяви пред CNBC, че твърдата му линия има за цел да накара компаниите да вземат решения в полза на потребителите.

Шест глоби бяха наложени от 2024 г. насам:

Март 2024 г.: Apple беше глобена с 1,84 млрд. долара съгласно антитръстовите правила за злоупотреба с доминираща позиция на пазара за дистрибуция на приложения за стрийминг на музика.

Ноември 2024 г.: Meta беше глобена със 797 млн. долара съгласно антитръстовите правила заради практики в полза на Facebook Marketplace.

Септември 2025 г.: Google беше глобена с 2,9 млрд. долара съгласно антитръстовите правила за неконкурентни практики в бизнеса ѝ с рекламни технологии.

Април 2025 г.: Apple беше глобена с 500 млн. долара за неспазване на задълженията за предотвратяване на насочването. Meta получи глоба от 200 млн. евро съгласно директивата за цифровия пазар заради изискване към потребителите да се съгласят да споделят данните си с компанията или да плащат за услуга без реклами.

Декември 2025 г.: X беше глобена със 120 млн. евро съгласно директивата за цифровите услуги за нарушаване на задълженията за прозрачност.

„Всички компании, които правят бизнес в ЕС, носят отговорност пред европейския народ и трябва да спазват правилата, които имат за цел да ги защитят“, заяви говорител на Комисията пред CNBC и допълни, че глобите се отнасят само за дейностите на компаниите в Европа, които нарушават правилата на ЕС.

Администрацията на Доналд Тръмп е на друго мнение. Тя засили критиките си към блока, като го обвини в свръхрегулиране на технологичните компании от САЩ и застрашаване на способността на Европа да се възползва от възхода на изкуствения интелект.

През февруари Тръмп подписа меморандум, според който САЩ ще обмислят мита, „за да се борят с данъците върху цифровите услуги, глобите, практиките и политиките, които чуждестранни правителства налагат на американските компании“.

Глобите срещу американски компании са най-големият източник на разногласия в икономическите отношения между ЕС и САЩ, заяви миналата седмица пред журналисти заместник-държавният секретар по икономическия растеж Джейкъб Хелберг, цитиран от Ройтерс.

Това не е нова точка на напрежение. Хелберг каза още, че ЕС е глобил американски технологични компании с над 25 млрд. долара през последните две десетилетия.

„Ако Европейският съюз ще участва в AI икономиката..., ще им трябват центрове за данни, данни и достъп до произведен в САЩ хардуер за изкуствен интелект и не може да свърхрегулират и да налагат на компаниите огромни глоби“, каза американският представител в ЕС Андрю Пъздър пред CNBC на 27 март.

Европа отвръща на удара

Мнението от другата страна на Атлантика е различно. „Наложените глоби съгласно закона за конкуренцията на ЕС – Директивата за цифровите услуги, на първо място са наказание за нарушаване на законите на съюза и второ те са спирачка, която гарантира, че законите на ЕС се спазват чрез възпиране на повторни нарушения за въпросната компания и на нарушения от други пазарни оператори“, заяви говорител на Комисията.

Европа трябва се движи по тънко въже между зависимостта си американските технологични компании за голяма част от цифровата си инфраструктура, въпреки че правителствата се опитват да диверсифицират технологичните доставчици и да разработят държавни алтернативи, и гарантирането, че тези компании се придържат към правилата ѝ.

Много промени бяха постигнати без глоби. Apple позволи на свързани устройства на конкуренти като умни часовници да работят по-безпроблемно с iPhone-ите, след като ЕС започна формална процедура през март 2025 г. съгласно директивата за цифровите пазари (DMA), без да прибягва до глоба, отбеляза говорителят на ЕК.

Apple коментира пред CNBC, че DMA обезсърчава иновациите, отслабва защитата на личните данни, забавя или влошава пускането на нови продукти и засилва рисковете за сигурността. Тя не коментира твърдението на ЕС, че е променила процесите си в отговор на процедурата по DMА.

Глоби

Понякога компаниите променят поведението си, „едва след като получат глоба“, заяви говорител на Комисията.

Meta е променила офертата си „плати или се съгласи“ към потребители на Facebook и Instagram през 2025 г. след решение за неспазване на DMA, което ѝ наложи глоба от 200 млн. евро. Компанията ще започне да предлага новата услуга на потребителите в началото на 2026 г., съобщи Комисията в изявление през декември.

Според директора на Meta по глобалните въпроси Джоел Каплан глобата на ЕС е опит за „подкопаване на успешните американски компании“. Той допълни, че съюзът „на практика налага мито за милиарди долари на Meta и в същото време изисква от нас да предлагаме по-нискокачествена услуга“.

Тъй като глобите за 6 млрд. евро се оспорват в съда, ЕС не е събрал всички средства от въпросните компании, но по закон се изисква глобите да бъдат покрити чрез авансови плащания или финансови гаранции.

Освен това Европейската комисия води многобройни разследвания срещу големи американски технологични компании.

През февруари Комисията уведоми Meta, че смята да наложи „временни мерки“ за да ѝ попречи да изключи AI асистенти на трети страни от WhatsApp като част от продължаващо разследване срещу компанията.

ЕС започна и формална процедура през март, за да разследва дали социалната мрежа Snapchat, притежавана от Snap, спазва директивата за цифровите услуги относно безопасността на децата в интернет.