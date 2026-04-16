Печалбата на TSMC расте с близо 60% до 18 млрд. долара

Тайванският производител на полупроводници Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) отчете 58% ръст на печалбата - знак, че войната в Близкия изток, поне през първите ѝ няколко седмици, не е потиснала възхода на инвестициите в изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

Основният производител на чипове за Nvidia Corp. и Apple Inc. отчете нетна печалба за първото тримесечие от 572,5 млрд. тайвански долара (18 млрд. долара), което изпреварва оценката на анализатори за 542,4 млрд. тайвански долара.

По-рано този месец TSMC отчете по-добър от очакваното скок на приходите в размер на 35%.

Резултатите могат да помогнат за разсейване на опасенията, че продължителната криза в Близкия изток ще ограничи търсенето на енергоемки центрове за данни за изкуствен интелект и потребителска електроника като iPhone. Войната оказва натиск върху световните морски маршрути и цените на енергията, а инвеститорите търсят индикации дали въздействието ѝ ще се разпространи върху плановете за разходи сред технологичните компании.

TSMC и нейните водещи клиенти, като Nvidia, са изправени пред нарастващ скептицизъм относно способността си да продължат да растат с настоящите темпове въпреки обещанията на Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp. да отделят 650 млрд. долара за разходи за изкуствен интелект само през тази година.

След като Nvidia се превърна в най-ценната компания в света, а TSMC - в най-голямата компания в Азия, инвеститорите търсят гаранции, че бумът при разходите за изкуствен интелект може да се запази.

Съществуват и спекулации, че продължителна криза в Близкия изток може да наруши доставките на важни компоненти и суровини за производството на чипове, като например хелий. Затрудненията с доставките на оборудване също могат да ограничат растежа на индустрията за чипове на стойност 1 трлн. долара, тъй като компании като ASML Holding NV не могат да добавят нов капацитет достатъчно бързо, за да задоволят търсенето на авангардни машини от клиенти.

TSMC, която произвежда по-голямата част от най-модерните полупроводници в света, е основен бенефициент от глобалната надпревара за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект, като се има предвид, че е основен партньор на Nvidia, Advanced Micro Devices Inc. и Broadcom Inc. Акциите ѝ са поскъпнали с около 30% от началото на годината.

Компанията се сблъсква и с опасения, че постоянният недостиг на чипове за памет – компонент, който TSMC не произвежда – ще свие световния пазар на смартфони за първи път от 2023 г. Тайванският производител на чипове заяви в началото на 2026 г., че доставя предимно смартфони от висок клас, които все още се радват на силно търсене и остават по-малко чувствителни към покачването на цените на компонентите.

Тъй като чиповете се превръщат в стратегически актив за държави и компании, които се занимават с изкуствен интелект, TSMC е изправена пред нови конкуренти, които се опитват да навлязат в тази област.