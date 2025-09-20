IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

България ще купува въоръжение за противодействие на чужди дронове с евтините заеми от ЕС

Бюджетът за отбрана ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и целите на НАТО, според ресорния министър

11:22 | 20.09.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов. Снимка: БГНЕС/Боян Топчийски
Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов. Снимка: БГНЕС/Боян Топчийски

България ще купува въоръжение за противодействие на чужди дронове с преференциалните заеми от Европейския съюз (ЕС). Това става ясно от отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на серия от въпроси, зададени от депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

Въпросите и отговорите на министъра са публикувани на сайта на Народното събрание.

Запрянов посочва в един от отговорите си до Мирчев, че след инцидента, при който 19 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, ведомството му е взело решение да се усили радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели на съответните височини, на които летят безпилотни самолети, както и охраната на въздушното пространство на България в североизточно направление.

Борбата с чужди дронове ще се води с кинетични и некинетични средства за поразяване, допълва министърът. Необходимото въоръжение ще се закупи по линия на проекта SAFE на ЕС, по който Европейската комисия (ЕК) разпредели първите 150 млрд. евро финансова помощ. За България са предвидени 3,2 млрд. евро от тези средства.

Проектите по механизма трябва да бъдат представени пред Комисията до края на ноември и в момента се изготвят, пояснява министърът.

Свързани статии

По думите на Атанас Запрянов, военновъздушните сили на България поддържат готовност с въздухоплавателни и земнобазирани средства да защитават въздушното пространство на страната – самостоятелно или в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, при масово влитане на дронове.

Междувременно руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония, което от Москва отричат да се е случило. Други руски изтребители са се приближили на ниска височина до нефтена платформа на Полша в Балтийско море, без да нарушават границите на страната.

Запрянов не дава точен отговор на Ивайло Мирчев за разходите за отбрана за 2026 г. Министърът казва, че бюджетът ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и целите на НАТО.

Точна оценка на средствата за инвестиции и реализиране на текущи и бъдещи инфраструктурни проекти за армията ще има, след като Министерството на финансите изготви предварителната оценка на основните макроикономически показатели до 2028 г. и издаде указания към ведомствата за изготвянето на техните проектобюджети, посочва още министърът на отбраната.

Подобен е отговорът му на въпрос на Мирчев за развитието на научно-изследователската дейност в областта на отбраната.

На друг въпрос кога ще се разработи изцяло нова инвестиционна програма за модернизация на армията Запрянов отговаря, че такава е заложена в програмата за модернизация с хоризонт до 2032 г., като тя може да бъде променяна „при обективни причини“.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:25 | 20.09.25 г.
българска армия въоръжени сили въоръжени сили на България отбрана на България бюджет за отбрана инвестиции в отбрана
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 9 минути
"и некинетични средства за поразяване" ... Хихи ... да поясня на форумните полезни копейкопоклоници - това е термин използван за високоенергийните оръжия за унищожаване , (засега!) , на дронове , скоро и за снаряди и ракети . Сиреч , вече оглеждаме мобилни лазерни установки за защита на стратегическите си обекти - летища , електроцентрали , пристанища ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 3
Умерен
преди 3 часа
Давай с еффтините заеми, то ще си покаже, като гледам добре действат тая година ще счупят всички рекорди по задлъжняване.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още