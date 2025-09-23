IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Рюте: Отбранителен съюз сме, но не сме наивни

Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември

15:14 | 23.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: EPA/OLIVIER HOSLET
Снимка: EPA/OLIVIER HOSLET

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след поисканото от Естония заседание на държавите от пакта по чл. 4 от Вашингтонския договор. Както БТА съобщи, по-рано днес Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.

Не искаме Русия да продължава в тази опасна посока, умишлено или не, каза Рюте. Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем, добави той в отговор на въпрос на пресконференция дали предстои силите на алианса да започнат да свалят летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на съюзниците без разрешение. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите, поясни Рюте.

Свързани статии

По неговите думи в случая с Естония е било преценено, че няма достатъчно заплахи за гражданите, инфраструктурата или силите на НАТО, за да се предприемат други действия, освен съпровождането на руските изтребители извън естонското въздушно пространство.

Действията на руснаците са неприемливи и дори да не са нарочни - са безотговорни, обобщи Рюте. Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство - безотговорно или умишлено, способни сме да се защитим, добави той. Рюте поясни, че решенията за реакция се взимат от Върховното командване на съюзническите сили.

Той отбеляза, че в района на последните нарушения (Балтийско море) е изпратен най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" на силите на САЩ. Рюте уточни, че самолетоносачът е там за отдавна планирани учения.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:14 | 23.09.25 г.
нато марк рюте
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
Моабет да става
преди 48 минути
От кой се отбранявахте в Югославия?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още