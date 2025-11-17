IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Украйна ще купи 100 изтребителя Rafale - флагмана на френските ВВС*

Зеленски и Макрон подписаха споразумение за разширяване на отбранителните способности на Украйна

14:43 | 17.11.25 г. 10
Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

Украйна ще купи 100 френски изтребителя Rafale със съответното въоръжение, както и системи за противовъздушна отбрана. Това съобщиха в кратък брифинг президентите на Украйна Володимир Зеленски и на Франция Еманюел Макрон. Малко преди това двамата подписаха споразумение за подкрепа на Украйна във военната база "Вилакубле" край Париж, което определиха като "историческо".

"Тази бройка е огромна, но е нужна за възстановяването на украинските военновъздушни сили", заяви Макрон. Той припомни, че Париж е предоставил на Украйна и самолети Mirage, които са по-стари. Досега не се е коментирала възможността Украйна да получи флагмана на френските ВВС - Rafale.

Подписаното споразумение има краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива, коментира още Макрон и допълни, че то е необходимо, дори и мирът да бъде договорен "още утре", защото гаранция за сигурността на Украйна е жизнеспособната армия.

Украинският президент отбеляза от своя страна, че новите изтребители ще бъдат доставени до 2035 година. В подписаното споразумение е включена още система за ПВО SAMP/T, радарни системи и ракети от различни типове. Според френското президентство сред тях са и ракети AASM "въздух - земя". 

Украйна ще получи осем системи SAMP/T с по шест установки, които са модернизирани за прехващане на балистични ракети. "За някого това вероятно са технически подробности, но за нас е много важно - всека установка означава спасени животи", коментира по-късно от Елисейския дворец Володимир Зеленски. 

"Работим и над съвместното производство на дронове прехващачи, както и нови технологии и компоненти, които да бъдат вложени в украинските дронове", отбеляза още той. В президентството бяха подписани още няколко споразумения между двете страни, сред които и с Alstom за доставката на 55 електрически вагона.

Френското издание Le Monde обръща внимание, че в подписаното споразумение няма ясни ангажименти за производството, нито за финансирането на покупката. През октомври Украйна подписа и меморандум за доставка на "100- 150" изтребителя Gripen от ново поколение от Швеция. Споразумението е дългосрочно и вероятно доставката също ще отнеме около десетина години.

Освен изтребителите Mirage в момента Украйна разполага и с американските F-16, които украински военни анализатори оценяват като неефективни за въздушни дуели. В момента те се използват като част от системите за ПВО за унищожаване на руските ракети.

* Допълнена информация

Последна актуализация: 18:33 | 17.11.25 г.
войната в Украйна Rafale Еманюел Макрон Володимир Зеленски
Коментари

10
гъбко
преди 46 минути
До: ratten ... Украйна в ЕС точно след 15г ще бъде друга държава , нищо общо с рассийски мир !!
9
гъбко
преди 48 минути
До: ratten ... нещо не прилича на форумната легенда за държава 404, а ?! Освен рафалите в пълно бойно снаряжение , купуват и 8 броя пълна окомплектовка SAMP/T ... :))) ... Само за протоколът , Белгия , 30хил.кв.км и 11млн население , имат 160 броя ф16ки и 12 доставени Ф35 и чакат платени още 34 ... :))) ... без да броим учебни и транспортни още около 50 самальота ... Та кво те притеснява в бройката ?! Ще им струват около 22млрд евра + още 40млрд за поддръжка през жизненият им цикъл от 40г ...
8
гъбко
преди 57 минути
До: 0pk ... Хаха , как го разбираш преимуществото ?! рассияните са затрили почти 430 самальота и 350 геликоптера за 4 години . Това да ти прилича на преимущество ?! Да ти прави впечатление , че въобще не припарват до украинската граница ?! Ами фъркат на 50-100км от там ?! Докато Ф16ки дънят над матушката с бомби ... :))) ... Доказано с кадри от рассияни !!
7
RoyBatty
преди 2 часа
Това със стоте Rafale да не е грешка? Да не са 100 миража? ... Цялата новина звучи като фалирала еднодневка да инвестира в 10 годишни бонове.
6
khao
преди 2 часа
До: 0pk мааа, беее, кво ти пука кой вуз съм завършИл като нямаш 5ти клас? :D:D
5
ratten
преди 2 часа
укрите немат дим у газО, 100 самолета щели да купуват
4
0pk
преди 3 часа
До: khao мааа, беее, ти кой вуз викаш си завършИл? :]
3
khao
преди 3 часа
До: 0pk що маааа, вие с вашите аналогови ли имате предимство в небето, хахахаха!
2
Nuclear man
преди 3 часа
А блатото кога и с кого ще подпише за тоалетна хартия и тоалетни чинии?
1
0pk
преди 3 часа
С Фи-шеснайските не можаха да получат предимство в небето, сега с Рафафлите ще стане, така ли? А парите за тях ще са от репарационния заем. :]
