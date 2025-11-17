Украйна ще купи 100 изтребителя Rafale - флагмана на френските ВВС*

Украйна ще купи 100 френски изтребителя Rafale със съответното въоръжение, както и системи за противовъздушна отбрана. Това съобщиха в кратък брифинг президентите на Украйна Володимир Зеленски и на Франция Еманюел Макрон. Малко преди това двамата подписаха споразумение за подкрепа на Украйна във военната база "Вилакубле" край Париж, което определиха като "историческо".

"Тази бройка е огромна, но е нужна за възстановяването на украинските военновъздушни сили", заяви Макрон. Той припомни, че Париж е предоставил на Украйна и самолети Mirage, които са по-стари. Досега не се е коментирала възможността Украйна да получи флагмана на френските ВВС - Rafale.

Подписаното споразумение има краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива, коментира още Макрон и допълни, че то е необходимо, дори и мирът да бъде договорен "още утре", защото гаранция за сигурността на Украйна е жизнеспособната армия.

Украинският президент отбеляза от своя страна, че новите изтребители ще бъдат доставени до 2035 година. В подписаното споразумение е включена още система за ПВО SAMP/T, радарни системи и ракети от различни типове. Според френското президентство сред тях са и ракети AASM "въздух - земя".

Украйна ще получи осем системи SAMP/T с по шест установки, които са модернизирани за прехващане на балистични ракети. "За някого това вероятно са технически подробности, но за нас е много важно - всека установка означава спасени животи", коментира по-късно от Елисейския дворец Володимир Зеленски.

"Работим и над съвместното производство на дронове прехващачи, както и нови технологии и компоненти, които да бъдат вложени в украинските дронове", отбеляза още той. В президентството бяха подписани още няколко споразумения между двете страни, сред които и с Alstom за доставката на 55 електрически вагона.

Френското издание Le Monde обръща внимание, че в подписаното споразумение няма ясни ангажименти за производството, нито за финансирането на покупката. През октомври Украйна подписа и меморандум за доставка на "100- 150" изтребителя Gripen от ново поколение от Швеция. Споразумението е дългосрочно и вероятно доставката също ще отнеме около десетина години.

Освен изтребителите Mirage в момента Украйна разполага и с американските F-16, които украински военни анализатори оценяват като неефективни за въздушни дуели. В момента те се използват като част от системите за ПВО за унищожаване на руските ракети.

* Допълнена информация