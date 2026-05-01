Масовата война с дронове е нарастваща заплаха за сигурността на Европа

Съвременните войни консумират дронове с много по-висока скорост от традиционните боеприпаси. Украйна използва приблизително 9 хил. дрона на ден или около 270 хил. броя месечно. Оценките показват, че Иран може да произвежда приблизително 400 дрона Shahed на ден, с месечен капацитет до 12 хил. бройки.

Това тласка Европейският съюз (ЕС) към масово промишлено производство, тъй като съществуващите запаси от дронове и ръчното производство не могат да се справят със загубите на бойното поле, пише Euronews.

Неспособността на блока да мащабира производството създава стратегическа зависимост от външни доставчици като САЩ или Китай. Това оставя границите му уязвими към еднократна, „евтина“ война, която настоящият индустриален темп не може да поддържа.

За да се противодейства на тази уязвимост, ЕС стартира Европейската инициатива за защита от дронове (EDDI) от 2026 г., за да изгради многопластов, 360-градусов щит от оперативно съвместими системи за борба с дронове до 2027 г.

EDDI се допълва от Алианса за дронове с Украйна, който използва опит от бойното поле за съвместно производство на милиони безпилотни летателни апарати.

Стратегическо значение

Дроновете преминаха от нишови инструменти до ключови военни инструменти поради три предимства: ниска цена, постоянно наблюдение и способност за прецизни удари.

При руската инвазия в Украйна и двете страни разчитат на дронове за разузнаване и насочване. Търговските квадрикоптери, които могат да струват само няколкостотин евро, забелязват вражески позиции и насочват артилерията в реално време. Това съкращава времето между откриването и унищожаването от часове на минути. По-големи системи, като турската Bayraktar TB2, се използват за унищожаване на конвои за доставки и системи за противовъздушна отбрана от началото на конфликта, което постави нов международен военен стандарт.

„Дроновете се развиват технологично на всеки три до шест месеца. Така че е предизвикателство и да се купят милиони дронове, които ще са остарели след 12 месеца“, коментира Николаус Ланг, глобален лидер в Института BCG Henderson.

Дроновете са евтини за производство, но скъпи за защита. В традиционните войни унищожаването на цел изискваше скъпи самолети или ракети, докато Украйна не показа, че днес евтин дрон „камикадзе“ може да унищожи оборудване за милиони.

Русия използва много ирански дронове „Шахед“, всеки от които е сравнително евтин, за да атакува украинската инфраструктура. Защитата срещу тях обаче изисква скъпи ракети за противовъздушна отбрана или изтребители, което създава стратегически дисбаланс, при който защитникът харчи много повече от нападателя.

„Европа се нуждае от по-евтини и по-бързи решения“, казва Джейми Ший, бивш служител на НАТО, старши сътрудник в „Приятели на Европа“ и старши съветник в Европейския политически център в Брюксел. „ЕС използва много скъпи средства за неутрализиране на дронове. Виждаме в Иран, където ракети за 3 млн. долара се използват за сваляне на дронове само за няколко хиляди долара“, посочва той.

Военни анализатори от Центъра за стратегически и международни изследвания описват дроновете като една от най-разрушителните икономически промени във воденето на война от десетилетия.

