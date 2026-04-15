Европейски отбранителни компании се обръщат за помощ към ЕИБ

Компании от европейския отбранителен сектор все по-често се обръщат към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за помощ за преминаване към алтернативни енергийни източници, тъй като войната на САЩ и Израел с Иран тласка нагоре цената на петрола, пише Bloomberg.

„С нас се свързаха компании от отбранителния сектор“, посочва в интервю за Bloomberg Христо Стойков, ръководител на службата за сигурност и отбрана на ЕИБ. „Чуваме, че хората биха ускорили определени инвестиции въз основа на това, което виждат да се случва в Близкия изток, защото това няма да бъде решено през следващите няколко месеца“, добавя той.

Подобни искания се появиха и след началото на войната на Русия с Украйна в началото на 2022 г., но сега техният брой расте по-бързо поради конфликта в Близкия изток, изтъква Стойков. А тъй като Ормузкият проток остава до голяма степен затворен след провала на мирните преговори и обявяването на военноморска блокада от страна на САЩ, повечето анализатори очакват цените на петрола да останат доста над нивата отпреди войната в обозримо бъдеще.

Стойков казва, че ЕИБ е била потърсена и от големи подизпълнители, които обслужват европейските правителства, и „сега обмисля да поеме риска“ по научноизследователски и развойни проекти за тези компании. Това са „водещи компании, които ни питат дали бихме се заинтересували да участваме“.

Разбира се, банката има някои ограничения, когато става въпрос за финансиране на отбранителни компании, подчертава Стойков. Политиката ѝ забранява директно инвестиране в производство на оръжия и боеприпаси, а подобни средства обикновено се финансират частно или чрез други публични ресурси. Банката може да финансира компании, които имат експозиция към оръжия и боеприпаси, стига средствата от заема да не се насочват директно към производството или търговията с тези продукти.

Някои от компаниите, търсещи подкрепа от ЕИБ, проучват потенциални споразумения за покупка на електроенергия с доставчици на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), разкрива Стойков. Други инвестират в собствени електроцентрали, включително соларни паркове, добавя той.

Нараства и интересът към малките ядрени модулни реактори като начин за повишаване на устойчивостта на фирмите на енергийни шокове, подчертава Стойков.

„Този ​​проблем ще остане и през следващите години“, изтъква той, допълвайки: „Цената на доставката, на застраховката, ще се увеличи, несигурността около това ще се увеличи, така че всеки разумен мениджър и политик би искал да диверсифицира дейността си“.

Отбранителната промишленост също така проучва потенциалното финансиране за зелена енергия, която да захранва стратегическата инфраструктура, като например пречиствателни станции за вода, като същевременно е налице нарастващ интерес в по-широк план към повишаване на енергийната ефективност на сградите и превозните средства, коментира още Стойков.

ЕИБ има богат опит в предоставянето на техническа помощ и финансиране за проекти за енергийна ефективност, като Airbus SE и Leonardo SpA са сред фирмите, които са се възползвали от нейната подкрепа. През 2025 г. ЕИБ предостави рекордно по размер размер финансиране за сигурност и отбрана, като този сектор сега представлява около 5% от дейностите ѝ в рамките на Европейския съюз (ЕС).

ЕИБ е подписала споразумения и с Deutsche Bank AG, Banco Santander SA, BPCE SA и Piraeus Bank SA за финансиране на малки и средни предприятия в сектора на сигурността и отбраната, както и на чисти технологии и цифрова инфраструктура.

„Групата на ЕИБ улеснява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия във веригата на доставки на големите европейски отбранителни контрагенти“, заяви президентът на ЕИБ Надя Калвиньо през януари. „Тези инвестиции в отбраната очевидно могат да имат мултиплициращ ефект и върху други икономически сектори и икономиката като цяло – това е много важно“.