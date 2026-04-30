Войната с Иран е струвала на САЩ 25 млрд. долара досега. Това стана ясно от думите на представители на Пентагона в рамките на оспорвано изслушване в Конгреса, на което министърът на отбраната Пийт Хегсет размени реплики с демократите относно начина, по който администрацията се е справила с конфликта, съобщава Bloomberg.

Хегсет заяви пред Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, че цената си е струвала, за да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. Според демократите обаче сумата подценява огромните разходи за американските данъкоплатци.

Изслушването – чиято цел е да обсъди искането на администрацията за безпрецедентен бюджет за отбрана от 1,5 трлн. долара, или увеличение с 44% – даде на законодателите първата публична възможност да разпитат ръководството на Пентагона относно конфликта, започнат от САЩ и Израел на 28 февруари.

Демократите определиха конфликта като скъпоструваща война „по избор“, в която президентът Доналд Тръмп се е впуснал без ясен план. Хегсет на свой ред отправи нападки още преди началото на изслушването, заемайки предизвикателен тон към законодателите, от чиято подкрепа ще се нуждае, за да получи искания бюджет.

„Най-голямото предизвикателство, най-големият противник, пред който сме изправени в този момент, са безразсъдните, безотговорни и пораженчески думи на конгресмените демократи и някои републиканци“, каза Хегсет.

Конфликтът с Техеран затвори жизненоважен воден път в Персийския залив за петролни и газови танкери, повиши световните цени на енергоносителите и разклати американските съюзи в Европа. Сега Тръмп се опитва да окаже натиск върху Иран, за да договори край на конфликта, с военноморска блокада на САЩ.

Подценяване на разходите

Сумата от 25 млрд. долара, поискана от Пентагона, повдигна въпроси предвид огромната цена на ракетите и бомбите, използвани срещу Иран, продължаващата военноморска блокада, унищожаването на оборудване и др.

Според анализатори посочената стойност от 25 млрд. долара подценява общата цена в голяма степен.

Цената на някои боеприпаси, унищожено оборудване и оперативни разходи възлиза на 14 млрд. долара, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни на Пентагона. Това включва 8 млрд. долара за някои боеприпаси, 5 млрд. долара за подмяна на унищожени самолети и оборудване и 1 млрд. долара оперативни разходи за два самолетоносача и 16 разрушителя за 39 дни на почти постоянни удари.

Тази сума не включва разходите за ремонт на повредени съоръжения в региона, като например щаба на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн, който беше многократно атакуван от Иран. Тя също така не включва оперативните разходи на всички кораби и самолети, участвали в струпването на войски преди 28 февруари и по време на настоящата блокада.

„Сумата на Пентагона от 25 млрд. долара очевидно е ограничено отчитане на това, което е струвало да се води войната“, посочва Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра „Стимсън“. „И това дори не отчита щетите по базите, оперативните разходи, нито нарастващите сметки за гориво на самия Пентагон“, допълва тя.

По думите на сенатор Ричард Блументал, демократ от Кънектикът, по-рано пред Bloomberg Television „2 млрд. долара на ден“ вероятно е „занижена цифра“. Пентагонът изчислява, че първите два дни на войната са стрували 5,6 млрд. долара само за боеприпаси, съобщи преди това в. Washington Post.

В изказването си Хегсет също така повтори атаките срещу съюзниците на САЩ за това, че не се включват във войната, предупреждавайки, че ще има „последствия“. Той обвини НАТО в „безскрупулен“ провал в това да помогне на американските сили. „Ще го запомним“, каза той в писменото си изявление.

Демократът в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите Адам Смит от Вашингтон нарече бюджетното искане на администрацията „безнадеждно нереалистично“ и обвини Хегсет, че „необосновано“ обижда американските съюзници и „действа самостоятелно“ в Иран. „Какъв е планът за постигане на нашите цели? Видяхме цената“, попита Смит.

Преди междинните избори, на които проблемите с разходите за живот ще са от голямо значение, републиканските законодатели не са склонни да правят опити да убеждават избирателите си в нуждата от увеличение на разходите за отбрана с 440 млрд. долара, което може да дойде за сметка на популярни социални програми.

Хегсет отрече, че войната е изчерпала американските резерви от високотехнологични ракети и бомби. И все пак една от причините, посочени за толкова голямо увеличение на разходите за отбрана, е попълването на боеприпасите, които са били активно използвани по време на войната и в защитата на Израел миналата година.

„Нашите международни запаси от боеприпаси са малки и нямаме капацитет за бързо попълване“, каза конгресменът републиканец и председател на комисията Майк Роджърс, във встъпително изявление, в което представи рекордния бюджет за отбрана като промяна след десетилетия на недостатъчни инвестиции.

САЩ са загубили десетки самолети по време на бойни операции, включително дронове MQ-9 Reaper, изтребители F-15E, самолет за предупреждение и контрол на полети E-3, самолети танкери KC-135, един щурмов самолет A-10 и два многоцелеви товарни самолета MC-130J.

Подмяната им би струвала милиарди долари. САЩ също така загубиха или претърпяха щети по радарни системи, които струват стотици милиони долари всяка.

Експлоатацията на самолетоносачите струва около 4,9 млн. долара на ден, а на разрушителите - около 600 хил. долара. Една въздушна група към самолетоносач – изтребителите на военноморските сили на САЩ са извършили хиляди мисии срещу Иран – струва около 3,8 млн. долара на ден. Само 39-те дни на война биха стрували около 1 млрд. долара за два самолетоносача и техните въздушни групи, както и 16 разрушителя, според експерта по отбрана на Bloomberg Economics Бека Васер.