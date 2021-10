Дългът на китайските строителни компании надвишава японския БВП за 2020 г.

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайската група за недвижими имоти China Evergrande Group е първата известна компания за недвижими имоти, която се сблъсква със сериозни проблеми в кампанията на Пекин за балансиране на местния имотен пазар, пише The Well Street Journal.

И може би не е последната.

Докато китайският пазар на недвижими имоти продължава да се нагорещява, според анализаторите, той се сблъсква със зашеметяваща сметка – дълг от над 5 трлн. долара, който компаниите от сектора поеха в момент, когато ситуацията го позволяваше, посочват икономисти от Nomura Holdings Inc.

Размерът на дълга е почти два пъти по-голям от отчетения в края на 2016 г. и надхвърля брутния вътрешен продукт на Япония за 2020 г., третата по големина икономика в света.

Глобалните пазари се подготвят за евентуална вълна от фалити, като предупредителните знаци мигат в червено над дълговете на две пети от строителните компании, които са взели заеми от международни инвеститори в облигации.

Пекин започва да обръща все повече внимание на този проблем, стартирайки поредица от мерки за ограничаване на дълга. Но това, без да „торпилира“ имотния пазар, да осакати още предприемачи и да извади от строя икономиката, бързо се превръща в едно от най-големите икономически предизвикателства, пред които са изправени китайските лидери от години – процес, който може да се отрази в глобален план при недобро управление.

Компанията за строителство на луксозни недвижими имоти Fantasia Holdings Group Co. не успя да изплати 206 милиона долара по дълг, чийто падеж беше на 4 октомври. В края на септември Evergrande, която има повече от 300 млрд. долара задължения, пропусна два срока за плащане на лихви по облигации.

Азиатските пазари на облигации, чиито рейтинг е под инвестиционния клас (джънк облигации – бел. ред.) претърпяха вълна от разпродажби миналата седмица. В петък облигациите на 24 от 59 китайски строителни компании от индекса ICE BofA за азиатски корпоративни доларови облигации се търгуваха при доходност над 20%, нива, които показват висок риск от неизпълнение.

Някои потенциални купувачи на жилища се отдръпват, принуждавайки компаниите да намалят цените, за да набират пари, което допълнително помрачава финансовото състояние на вторите.

Общите продажби на 100-те най-големи строителни компании в Китай намаляват с 36% през септември на годишна база, според данни на CRIC, консултантско звено на m e-House (China) Enterprise Holdings Ltd. Десетте най-големи разработчици, в това число China Evergrande, Country Garden Holdings Co. и China Vanke Co., отчитат спад на продажбите от 44 на сто спрямо година по-рано.

Икономистите смятат, че повечето китайски строители остават относително финансово стабилни. Пекин, от своя страна, разполага с инструменти и строг контрол върху финансовата система, необходим за предотвратяване на така наречения „момент на Lehman“, при който даден корпоративен колапс прелива във финансова криза.

В края на септември The Wall Street Journal съобщи, че Китай е поискал от местните власти да се подготвят за проблемите, влошени от краха на Evergrande.

Но много икономисти, инвеститори и анализатори са съгласни, че дори и за здрави предприятия основният бизнес модел - при който предприемачите използват дълг за финансиране на постоянен отток на ново строителство, въпреки че демографските данни показват по-неблагоприятна картина за пазара - може да се промени. Някои строители може да не преживеят прехода, изтъкват експертите.