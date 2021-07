Брансън иска да бие Безос в космическата милиардерска надпревара

Ричард Брансън има за цел да победи Джеф Безос във финалния етап от космическата надпревара на милиардерите.

Virgin Galactic обяви следващия тестов полет за 11 юли, заявявайки, че мисията ще бъде първата с пълен екипаж на борда: четирима души, включително британецът Брансън.

„Винаги съм бил мечтател“, написа Брансън в Twitter, цитиран от CNBC.

Майка му го е научила никога да не се предава и да посяга към звездите. Сега е моментът тази мечта да се сбъдне. Ако началната дата остане 11 юли, Брансън ще използва този полет, за да изпревари основателя на Amazon Джеф Безос с девет дни.

Blue Origin, космическата компания на Безос, вече беше обявила през май пилотиран полет с ракета "New Shepard" за 20 юли. Най-богатият човек в света иска да изведе брат си и себе си с първия им полет в Космоса. Преди няколко седмици друго място беше продадено на търг за 28 милиона долара на неизвестен досега човек. Междувременно компанията обяви, че четвъртият пътник в първия пилотиран полет на Blue Origin ще бъде 82-годишната Уоли Фънк, първият човек, завършил програмата Mercury 13 на НАСА, която обучава астронавти от 1961 г.

