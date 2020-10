Британската икономика забавя темпа си на растеж през август

Снимка: Darren Staples/Bloomberg

Темпът на растеж на британската икономика не оправда очакванията на икономистите през август, като се разшири по-малко от прогнозите, а ръстът се дължи в основната си част на правителствена субсидия за ресторантите, предава Ройтерс, позовавайки се на официални данни.

Брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна с 2,1% спрямо юли, което е най-бавният месечен темп на нарастване от май, когато икономиката започна да се възстановява от рекордния спад. Ръстът през август не е дори наполовина на очакванията за повишение от 4,6%, което прогнозираха икономистите пред Ройтерс.

„Докато най-новите данни потвърждават, че възстановяването на икономическата активност продължава през август, рязкото изоставане на растежа показва, че възстановяването може да се забави, а производството е все още доста под нивата отпреди кризата“, коментира Сюрен Тиру от Британската търговска камара.

„Увеличението на активността през август до голяма степен отразява временния тласък от възобновяването на икономиката и правителствените стимули, а не е доказателство за устойчиво „V-образно“ възстановяване".

Повече от половината от икономическия растеж през август идва от сектора на хотелиерството и храните, където продукцията се е повишила със 71,4%, подсилена от схемата „Eat Out to Help Out“ за субсидиране на сектора и облекчаване на ограниченията от затварянето му.

Паундът отслабна спрямо щатския долар и еврото след публикуването на данните.

Икономиката, която се сви с повече от която и да е друга от „Групата на седемте“ държави през периода април-юни, остана с 9,2% по-малка от нивото си точно преди пандемията да удари Великобритания, съобщава Службата за национална статистика.

„Икономиката продължи да се възстановява през август, но с по-малко, отколкото през последните месеци“, заяви икономистът от института Джонатан Атоу.

Доминиращият сектор на услугите нарасна с 2,4% от юли, много по-бавно от очакванията за увеличение от 5%. Ръстът в по-малките производствени и строителни сектори също не отговаря на прогнозите.

Икономистите предупредиха, че британската икономика може да пострада през следващите месеци, тъй като броят на случаите на COVID-19 започна да нараства през септември и правителството реагира, като затегна ограниченията за събирания на хора на едно място.

Очаква се Британската централна банка да разшири програмата си за изкупуване на облигации през ноември като следващ ход за осигуряване на повече стимули в икономиката.

Великобритания също е изправена пред риска да не успее да постигне търговска сделка с Европейския съюз, като преговорите все още продължават, а преходният период на страната след BREXIT приключва на 31 декември.

По статията работиха: Веселина Василева, редактор Елена Илиева