ВВС е под натиск заради скандални разкрития около интервю с принцеса Даяна

Снимка: EPA/БГНЕС

Британското правителство се ангажира да провери как е била управлявана ВВС след изобличаващо разследване за това как телевизията се е добрала до сензационното си интервю от 1995 г. с принцеса Даяна и безпрецедентните критики от сина й принц Уилям, предава Ройтерс.

Независимо разследване е стигнало до извода, че журналистът Мартин Башир е прибегнал до лъжи и измами, за да убеди Даяна да приеме интервюто, в което тя разкрива интимни подробности за проваления й брак с престолонаследника принц Чарлз.

То също така критикува остро ВВС заради „печално неефективното“ й разследване на действията на Башир на следващата година и за прикриването на злодеянието му. Башир накарал брата на Даяна да повярва, че служителите й я шпионират и че не може да им се има доверие.

В язвително изявление големият син на Даяна Уилям определи като „измамен“ начина, по който журналистът се е добрал до интервюто.

„Научих с неописуема тъга, че пропуските на ВВС са допринесли значително за нейния страх, параноя и изолация, които помня от последните години с нея“, отбелязва Уилям, който днес е на 38 години.

Малкият му брат принц Хари заяви, че интервюто е било част от поредица неетични практики, които в крайна сметка са коствали живота на майка му. „Нашата майка изгуби живота си заради това и нищо не се е променило“, каза той.

Даяна загина на 36 години в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., след като на практика беше отлъчена от кралското семейство, което тя подозираше в опит да й навреди след рухването на брака й с бащата на Уилям, Чарлз.

ВВС се извини за пропуските си, но министри, вестници, критици и някои поддръжници заявиха, че случаят повдига въпроси за финансираната с държавни средства телевизия.

Бездействието не е вариант

Британският министър на правосъдието Робърт Бъкланд заяви, че бездействието не е вариант след разследването на бившия съдия от Върховния съд на Великобритания Джон Дайсън.

Министърът за медиите Оливър Доудън заяви, че ще се помисли дали не са необходими още реформи при преглед през 2022 г. на Кралската харта на ВВС, която определя мисията на 98-годишната телевизия, преди подновяването й през 2027 г.

„Аз, разбира се, съм притеснен от заключенията в доклада на лорд Дайсън“, заяви премиерът Борис Джонсън пред журналисти. „Мога само да си представям чувствата на кралското семейство и много се надявам, че ВВС ще предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че никога вече няма да се случи нещо подобно“, допълни той.

Членове на консервативното правителство, включително самият Джонсън, изразиха скептицизъм към модела за финансиране на ВВС – чрез плащане на лицензионна такса от всички домакинства, притежаващи телевизор. В същото време телевизията си навлече многобройни критики за политически пристрастия.

„Трябва да има сериозна структурна промяна в управлението на ВВС“, коментира бившият президент на компанията Майкъл Грейд пред радио ВВС.

В коментарите си на доклада някои вестници оприличават пропуските на ВВС със скандала с хакване на телефони на известни личности и обикновени хора, в който бяха замесени репортери на таблоиди преди десет години.

“Преди десет години скандалът с хакването на телефони затвори News of the World, журналисти на ВВС бяха сред тези, които надаваха най-силен вой за наказание и отчаяно искаха The Sun също да бъде повлечен“, написа таблоидът в уводна статия, имайки предвид закритото вече издание на Рупърт Мърдок.

Но някои критици на печатните медии твърдят, че скандалът просто се използва за отмъщение.

„На фона на огромното лицемерие, породено от изявлението на Уилям в медиите, трябва да споменем колко различно е отразяването от ВВС на собствените й пропуски днес в сравнение с липсата на подобно отразяване от вестниците… на собствените им пропуски“, коментира Алистър Кембъл, началник на комуникациите на бившия премиер Тони Блеър.

Лондонската полиция съобщи, че ще проучи съдържанието на доклада на Дайсън, за да провери дали има значими нови данни, които не са били взети предвид при разследването в миналото.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Десислава Попова