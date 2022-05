Листването на Porsche през тази година ще зависи и от пазарните условия

Снимка: Bloomberg L.P.

Porsche Automobil Holding SE предупреди в петък, че реализацията на листването на едноименния производител на луксозни автомобили, планирано за четвъртото тримесечие на тази година, зависи от много фактори, включително от пазарните условия, съобщава Ройтерс.

„Работим по планове за финансиране, за да бъдем стабилни при различните сценарии за оценка при първично публично предлагане (IPO)“, заяви председателят на Porsche SE Ханс-Дитер Пош. "Реалната осъществимост на IPO-то зависи от редица фактори... окончателните решения все още не са взети", добавя той.

Volkswagen и Porsche SE - основният акционер в германската автомобилна група, изготвиха предварително споразумение за листване на Porsche AG през февруари, надявайки се да увеличат стойността на марката луксозни автомобили в това, което може да се превърне в едно от най-големите листвания в света.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Хърбърт Дийс каза в четвъртък, че смята, че времето за IPO е идеално.

Според финансовия директор на групата листването на Porsche ще осигури на VW още по-голяма финансова гъвкавост и предприемаческа свобода. „Напоследък имаше много спекулации относно времето за първичното публично предлагане, но ние се стремим към листване през последно тримесечие на годината“, посочва Антлиц.

Докато марката се подготвя за своето IPO, тя продължава да изпитва затруднения, подобно на други автоконцерни, заради нарушените глобални вериги на доставка. За първото тримесечие Porsche отчете спад на доставките на автомобили. Глобалните доставки на Porsche за периода януари-март спаднаха с 5 на сто до 68 426 броя на годишна база, тъй като значителното понижение в САЩ и Китай заличава ефекта от увеличението в Европа.

Миналата година марката, която е и най-печелившият бранд в пределите на Volkswagen, достави рекорден брой превозни средства, дори когато глобалният недостиг на чипове наруши производствените графици на индустрията.

В края на март VW обяви с кои банки ще работи по листването. Най-големият автомобилен производител в Европа се доверява на Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., които ще играят ролята на съвместни глобални координатори за продажбата на акции.

Листването, предвидено за тази година, може да осигури оценка на Porsche от 90 млрд. евро.

