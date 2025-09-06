Онлайн търговци и логистични фирми от Китай се насочват към Европа заради митата на САЩ

Някои от най-големите китайски компании за електронна търговия и логистика, като JD.com Inc., отново се насочват към европейските складове, тъй като митата на президента на САЩ Доналд Тръмп разтърсват веригите на доставки и пазарите на производителите, съобщава Bloomberg.

Във Великобритания например китайски фирми са заели над 185 хил. квадратни метра площи тази година, което има потенциал да надмине усвояването на 200 хил. кв. метра в разгара на пандемията през 2021 г., показват данни на CoStar. Подобно явление се наблюдава в цяла Европа, като наемодателите забелязват увеличение в броя на запитванията от китайски групи.

„Европа е поредният голям пазар, където китайските фирми могат да се разширяват бързо, което ги прави все по-важна сила в оформянето на логистичния пейзаж на региона“, коментира Клеър Уилямс, ръководител на отдела за индустриален анализ за Обединеното кралство и Европа в Knight Frank. Тази тенденция се очаква да продължи поради промените в търговската политика, добавя тя.

Въпреки че двете най-големи икономики в света все още не са постигнали споразумение относно митата, производителите в Китай търсят алтернативни пазари за своите стоки, докато се подготвят за по-високи американски мита. Това подтиква логистичните фирми да разширят присъствието си в Европа, отбелязвайки втората вълна в бума при складовете, който започна на континента по време на пандемията.

Базираната в Пекин JD.com съставлява по-голямата част от продажбите на складови площи във Великобритания, като сега разполага с 83 хил. кв. метра площи в цялата страна. Това става на фона на голямото навлизане във Великобритания, белязано от старта на Joybuy, платформа за електронна търговия, продаваща храни, дрехи и други стоки с отстъпка. Компанията е осигурила и пространство в Милтън Кийнс и има дистрибуторски център в Ковънтри.

Super Smart Service, част от Zong Teng Group, Top Cloud Logistics и Daals, китайски търговец на мебели, също наемат складови площи в страната.

„Още една или две сделки и 2025 г. ще бъде най-силната година напоследък – или вероятно изобщо – за придобивания на складове от китайски фирми“ във Великобритания, посочва Грант Лонсдейл, директор на отдела за пазарни анализи в CoStar.

Междувременно процентът на незаетост в логистичните площи във Великобритания остава на най-високото си ниво от 2011 г. насам поради свръхпредлагането след бума в спекулативното строителство, предизвикан от пандемията, който добави над 860 кв. метра през 2024 г., показва проучване на Savills.

GLP, инвеститор и предприемач в логистични недвижими имоти, чийто бизнес извън Китай е собственост на Ares Management Corp., е отдала под наем близо 400 000 кв. метра на китайски компании за електронна търговия в Обединеното кралство, Германия, Полша и Италия през последните пет години. Настоящата търговска ситуация направи Европа още по-конкурентна дестинация, изтъква GLP.

Не само китайските логистични фирми разширяват присъствието си в Европа. Дори производителите изнасят веригите си на доставка в чужбина, за да заобиколят европейските мита и по-високите търговски бариери на САЩ.

Полша е фаворит за модния дистрибутор Shein Group Ltd., който управлява големи логистични центрове в района на Вроцлав в западната част на страната. След като търговското напрежение отшумя, когато САЩ постигнаха споразумение за налагане на 10% мито върху вноса на британски стоки, Обединеното кралство също може да се окаже привлекателна дестинация за тези компании.

CTP NV, най-големият листнат предприемач на индустриални имоти в Европа, наблюдава нарастващо търсене и от китайски производители на компютри и мебели.

„Всички китайски компании, които обичат да продават в Европа, всъщност са заинтересовани да бъдат в Европа“, коментира Ремон Вос, основател и главен изпълнителен директор на CTP. Той отдава желанието на тези компании на геополитическите сътресения, като например краткото затваряне на Суецкия канал през 2021 г. и пандемията.

Азиатските наематели в производствения сектор обикновено представляват малко над 10% от лизинговата дейност на CTP. Те обаче са отговорни за 20% от активността през 18-те месеца до края на юни 2025 г. Половината от тези азиатски наематели са китайци, изтъква Мартен Оте, ръководител на отдела за връзки с инвеститорите и капиталовите пазари в CTP. Той добавя, че за първи път се наблюдава нарастващ интерес от китайски наематели „преди четири или пет години“ и че това търсене се е ускорило през последните две години.

„Те се стремят да спечелят пазарен дял“, коментира Майкъл Боуенс, ръководител на отдела за промишленост и логистика за Азиатско-Тихоокеанския регион в CBRE. „Действат много бързо“, добавя той.