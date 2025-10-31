Жилищният пазар след еврото: Стабилно търсене, по-бавен ръст на цените, ниски лихви по заемите

Жилищният пазар в България ще остане стабилен през следващите две-три години, със стабилно търсене и вероятно по-бавен ръст на цените на имотите от 8% до 12% в зависимост от града. Лихвите по ипотечните кредити също ще останат без промяна поради високата ликвидност в банковата система. Тя ще стане още по-ликвидна след приемането на еврото, тъй като минималните задължителни резерви на банките ще се понижат от 12% на 1%. Такава прогноза направи Цветослав Димов, изпълнителен директор на Банка ДСК, по време на имотната конференция BalRec, организирана от "Градът Медиа Груп".

Според него ръстът на цените на жилищата се дължи на продължаващото търсене от купувачи, които имат нужда да закупят имот, или от такива, които имат възможност за покупка. „Заплатите нарастват, доходите се повишават и това води до желане за преместване в по-добър имот“, коментира Димов.

Той цитира данни, според които България е на предпоследно място по среден размер на жилищата – 81 кв. м спрямо 103 кв. м в ЕС. Тя е и на челно място по пренаселеност, а броят на панелните жилища все още е голям. „По-добрият стандарт на живот кара хората да търсят по-голямо и добро жилище в качествени строителни проекти в по-добри квартали“, отбеляза Димов.

За следващата година прогнозите на Банка ДСК са, че безработицата ще остане ниска – под 4%, икономиката ще продължи да нараства с около 3%, движена основно от потреблението, доходите ще се покачват с между 8% и 10%, тъй като пазарът на труда ще остане конкурентен, а новото нормално при инфлацията ще бъде ниво от 3,5%-4%.

Силен двигател на жилищния пазар са ниските лихви по ипотечните кредити, които са на второ място сред най-ниските в ЕС. По данни на Димов между 50% и 60% от сделките с имоти се случват с помощта на банково финансиране и според него добрата възможност на банките да отпускат ипотечни кредити ще се запази. Той не очаква промяна в нивата на лихвите, тъй като българските банки предлагат ипотечно кредитиране, базирано на локален индекс, който зависи от средните лихви по депозитите, изчислявани от БНБ.

Димов отбеляза, че след влизането в еврозоната в банковия сектор ще се освободят ликвидни средства в размер на 13 млрд.-14 млрд. лв. и това ще ограничи стимула на банките да бъдат агресивни в привличането на депозити.

Ефектът на еврото

Еврозоната е новина, която вече е изконсумирана от пазара, счита Тома Стайков, съосновател и управляващ партньор в Delta 3 Real Estate TM и фондация Delta Analyses. „Цените тази година не са нараснали повече в сравнение с миналата, ръстът е стабилен и не е движен от присъединяването на страната ни към еврозоната“, счита той.

Според него след като България стане член на валутния съюз, на жилищния пазар в страната ще навлязат по-големи играчи, които ще искат да купуват по 50-100 апартамента наведнъж, за да градят портфейли с имоти, които по-късно да продават на още по-големи играчи и допълни, че такава е тенденцията в столиците с по-развити имотни пазари. Това според Стайков ще доведе до понижаване на достъпността на жилищата под влияние и на недостатъчното ново строителство, породено от по-малкото издадени разрешения за строеж и по-трудното правене на подробни устройствени планове (ПУП).

Според Мирослав Тошкин, управляващ директор в MD Capital, присъединяването към еврозоната оказва по-голямо влияние на вторичния пазар, където предлагането леко се задържа. На пазара на ново строителство той не вижда пряк ефект от еврозоната. „Приемането на еврото ще оптимизира разходите, тъй като ще намали трансакционните разходи, и също така ще разнообрази микса от потенциални клиенти“, очаква Тошкин.

Фактът, че страната ни е на прага на еврозоната, не е променил коренно жилищния пазар, смята Пламена Тотева, директор пазар „Ипотечни кредити“ в Банка ДСК. „Очакваме тази година да имаме около 97 хил.-100 хил. сделки с жилища спрямо 95 хил. миналата година. Ръстът в обема на новоотпуснатите жилищни кредити ще подължи с по-бавен темп от около 15%“, отбеляза тя.

Според Диляна Христова, генерален мениджър на „Нова Сити Груп“, предстоящото приемане на еврото все пак оказва влияние върху жилищния пазар, тъй като изважда от играта недекларираните левове. „Това е фактор за процъфтяването на пазара в момента“, счита тя.

Борислав Точевски, съсобственик на Green District/Domex, не очаква съществен ръст на цените на жилищата след присъединяването към еврозоната, но прогнозира по-високо покачване на заплатите с 20%-30%, което ще засили интереса на купувачите. „Пазарът се движи основно от млади хора, които искат да се преместят в по-добро жилище. Има огромен ресурс от клиенти, които живеят спанелни и стари жилища, и тази тенденция ще се запази“, отбеляза Точевски. Това в краткосрочен план ще увеличи броя на сделките, допълни той.

Еврото ще освободи огромен ресурс за банките и ще бъде интересно да наблюдаваме как ще го използват – дали ще разширят пазара си и ще станат по-отворени към кредитиране на чужденци, отбеляза Емил Кръстев, заместник-управител на EOS Matrix България.

