30% от българите не могат да си позволят или не искат да купят собствен дом

30% от българите, които нямат собствен дом, твърдят, че не очакват да си купят жилище на по-късен етап. 23% не смятат, че някога ще имат финансовата възможност за подобна покупка, а 7 на сто не са заинтересовани да живеят в собствен дом. Това показва доклад на агенцията за недвижими имоти RE/MAX за тенденциите на жилищния пазар в Европа, цитиран от Euronews.

Делът на хората у нас, които не очакват да си купят жилище, е един от най-ниските сред 23 европейски страни, включени в доклада. Той е по-малък само в Турция и Литва, съответно 18% и 28%.

На обратния полюс са Германия, Австрия, Чехия, Нидерландия и Швейцария, където над половината от жителите не смятат, че ще могат да си позволят или не са заинтересовани от покупка на собствен дом. Това важи и средно за 44% от европейците, сочи докладът.

Картината варира значително в отделните страни. Допитването, осъществено през август 2025 г., е включвало въпросът: „Кога, ако изобщо някога, смятате, че ще успеете да купите имот?“.

Средно 29% от анкетираните са отговорили: „Никога – не смятам, че ще успея да купя имот“. Делът варира от 13% в Турция до 44% в Чехия. Най-малко една трета от анкетираните са посочили същия отговор и в Словения (39%), Италия (35%), Малта (34%), Ирландия (33%), Полша (33%) и Унгария (33%). Цифрата е над средното европейско равнище също във Финландия (32%), Гърция (30%), Швейцария (30%) и Австрия (29%).

На обратния полюс, само 13% от жителите на Турция и 17% от тези на Люксембург са на мнение, че никога няма да могат да си позволят собствен дом, следвани от Литва с 21%.

Сред петте най-големи икономики в Европа италианците са най-големите песимисти, че някога ще могат да си позволят на живеят в собствен дом с дял от 35%, следвани от германците с 28%, британците с 26 на сто. Една четвърт от испанците и французите също споделят това очакване.

„Бавният ръст на икономиката подкопава ръстовете на доходите в много части на Европа, докато цените на имотите продължават да се покачват. В резултат на това достъпността остава значително предизвикателство, особено за по-младите поколения, дори с относително стабилен пазар на труда“, коментира Михаел Полцлер, главен изпълнителен директор на RE/MAX Europe, пред Euronews Business.

Той допълва, че страни като Германия, Австрия и Чехия отчитат по-висок дял на хората, които са встрани от жилищния пазар, тъй като нарастващите цени и по-дългите периоди за спестяване правят жилищната собственост все по-недостъпна.

15% от европейците не се интересуват от покупка

Около 15% от участниците в изследването са заявили, че нямат интерес към покупка на жилище. Делът варира от едва 4% в Ирландия до 31 на сто в Германия. Той е над 20% и в Нидерландия (27%), Австрия (25%) и Швейцария (22%).

Полцлер изтъква, че не само цените на жилищата и културните аспекти определят поведението на хората. „В Германия и Австрия жилищата под наем са много по-обичайни и приемливи в културно отношение. Дългосрочната стабилност на наемните пазари, подкрепена от силната защита на наемателите води до това, че домакинствата не смятат за толкова неотложна покупката на жилище“, обяснява той.

Делът на хората, които не се интересуват от покупка на дом, е едноцифрен в редица страни, включително Турция (5%), Испания (7%), България (7%) и Унгария (9%).

Общо 59% от германците не очакват да живеят в собствен дом, тъй като не могат да си го позволят или не проявяват интерес към подобна покупка. Същото се отнася за 54% от австрийците и чехите, 53% от нидерландците и 52 на сто от швейцарците.

Близо до това ниво са още Малта (49%), Италия (49%), Финландия (48%) и Словения (48%), а жителите на Полша и Великобритания са в унисон със средното европейско равнище от 44%.

Турция изпъква в долния край на класацията

Делът на хората, които казват, че не могат да си позволят или не са заинтересовани от покупка на жилище е най-нисък в Турция. Под една пета (18%) са на това мнение.

„Интересно е, че мнението остава силно застъпено в Турция. Причината вероятно е, че въпреки инфлацията и финансовата нестабилност имотите се смятат за основно убежище за съхраняване на стойност“, отбелязва Полцлер.

Испания също продължава да показва устойчивост на културата за жилищна собственост с 32% от нейните жители, които твърдят, че не могат или не искат да си купят собствен дом.

„Жилищната собственост е тясно свързана с дългосрочна финансова сигурност и стабилност на семейството. Дори при по-затегнати лихви по ипотечните кредити и несигурност на пазара на труда стремежът към притежаването на собствен дом остава висок и отразява посвеместното мнение, че жилището предоставя защита срещу бъдеща икономическа несигурност“, казва Полцлер.

Защо някои хора избират да не купят дом?

Причините за нежеланието за покупка на жилище варират. Но тази група съставлява само 15% от хората, които нямат собствен дом.

В 23-те страни средно 53% от анкетираните са заявили, че са доволни от сегашното си положение и не виждат нужда да купуват жилище. Други 21% не искат произтичащите от жилищната собственост отговорности, а 19% считат, че жилището не си струва парите или че имотът е надценен.

Гъвкавостта също се посочва като ключова причина. Около 16% от участниците твърдят, че искат да се местят лесно и да не са обвързани с една локация, а 13 на сто могат да си позволят да живеят под наем в райони, където не могат да купят жилище. Само 5 на сто твърдят, че са притеснени от спад на цените на имотите.

Полцлер подчертава, че макар жилищният пазар да създава неоспорими предизвикателства, жилищната собственост остава значима цел за повечето европейци.

Но ролята на имота се развива. „Докато предишните поколения приемаха жилищната собственост основно като социален крайъгълен камък, днес тя все повече се възприема като финансова стратегия“, допълва той.

По данни на Евростат близо 70% от жителите на страните членки на ЕС притежават дома си, а останалите 30% живеят под наем.