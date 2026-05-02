Кои градове са двигателят при скока в цените на луксозните имоти?

Цените на жилищата се покачват в цяла Европа. Луксозните имоти не са изключение. Цените на последните се покачват в европейските градове. В над половината от приблизително 50-те града, проследени от анализа на Knight Frank, годишният ръст на цените надхвърля 3% през 2025 г., съобщава Euronews.

Първокласните имоти са най-желаните и най-скъпи имоти на която и да било локация. Обикновено се определят като най-добрите 5% от всеки пазар по стойност. Този сегмент често има значителна международна предубеденост по отношение на профила на купувача.

Прага отбелязва най-голямо увеличение

Индексът Prime International Residential на Knight Frank проследява 100 града по света, 47 от които в Европа. Прага, столицата на Чехия, регистрира най-силен растеж сред европейските градове, като цените там са се повишили с 14,6% през 2025 г.

Френският Мерибел (9%), португалският Порто (8,5%) и испанският Марбея (8,1%) също бележат силен ценови ръст.

Италианските локации Флоренция и езерото Комо регистрират ръст съответно от 6,7% и 6,5%.

След тях се нареждат по ръст швейцарският Гщаад (5,5%), италианският Рим (5,5%) и португалският Кинта до Лаго (5,2%).

Всички европейски градове в топ 10 споделят обща нишка: алпийските ски курорти, португалските голф курорти и романтичните културни градове доминират в списъка.

Лондон бележи най-голям спад в Европа

Не всички европейски градове обаче отчитат ръст. Лондон регистрира най-рязък спад, като цените на първокласните имоти там падат с 4,7% през 2025 г.

„Лондон се развива, тъй като промените в данъчните правила за богатите жители свиват бюджетите и насърчават някои потребители да обмислят наемане на имот, вместо покупка“, се посочва в анализа.

Ибиса, Джърси и Лозана също отчитат умерен спад между 1% и 2%.

Сред другите европейски столици Мадрид, Осло и Берлин отчитат умерен ценови растеж от съответно 5%, 4,2 а сто и 3,4%. Още по-скромно увеличение записват Лисабон (2,7%), Дъблин (2,3%), Виена (1,3%), Париж (1,3%) и Букурещ (0,4%). Стокхолм отбелязва лек спад от 0,7%, докато цените в Единбург остават непроменени.

Топ десет на европейските градове, където луксозните имоти отчитат най-големи ценови ръстове през 2025 г. Източник: Knight Frank

Токио е глобален лидер

Цените на първокласните имоти в столицата на Япония скачат с 58,5% през 2025 г. В доклада се отбелязва, че пазарът на новопостроени апартаменти в Токио е стимулиран от недостига, ниските лихвени проценти и силното търсене от Азиатско-Тихоокеанския регион.

Дубай се класира на второ място с ръст от 25,1% - въпреки че данните са отпреди удара на САЩ и Израел срещу Иран и последвалия отговор на Техеран към страните от Персийския залив.

Манила и Сеул също попадат в челната петица, като двата града бележат ръст от около 15-20%.

Прага допълва челната петица, което я прави най-високо класиралият се европейски град в световен мащаб.

Най-големите понижения идват от Китай и Канада

Китайският мегаполис Гуанджоу регистрира най-голям спад, като цените на луксозните имоти там падат с 12,2%., следван от Шънджън (7,2%), Шанхай (5%) и Пекин (4,9%).

В Канада Торонто и Ванкувър регистрират спадове от около 7%.

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5% годишно през последното тримесечие на 2025 г., като пазари, благоприятни за туристите, като Португалия, Хърватия и Испания, отчитат още по-силни ръстове, според Евростат.