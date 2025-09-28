Hyundai увеличава инвестициите в САЩ и вдига летвата при софтуерните технологии

Hyundai Motor повиши прогнозата си за целогодишните приходи и заяви, че планира да засили производството в САЩ, тъй като иска да разшири дела на местно произведените автомобили от продажбите на американския пазар до 2030 г., съобщава Wall Street Journal.

Южнокорейският производител на автомобили повиши целта си за ръста на приходите за тази година до диапазона от 5% до 6%, което е с 2 процентни пункта повече от прогнозата му, обявена през януари.

Hyundai междувременно понижи целевия си марж на оперативна печалба до 6-7%, което представлява спад с 1 процентен пункт. За решението си компанията се позова на ефекта от американските мита.

Концернът обяви, че ще засили инвестициите в производството в САЩ, защото иска да произвежда над 80% от автомобилите си, продавани там, на вътрешния пазар до 2030 г.

Hyundai планира също така да инвестира 15,3 трлн. южнокорейски вона (11 млрд. долара) за разширяване на производствения капацитет и за създаване на екосистема от роботика в САЩ, като част от по-широкия си инвестиционен ангажимент от 26 млрд. долара за САЩ.

Автомобилният производител заяви, че възнамерява да добави 200 000 броя към производствения капацитет в завода на подразделението Hyundai Motor Group Metaplant America до 2028 г., създавайки 3000 нови работни места, което бележи втората фаза на инвестиционен план, обявен през август.

В крайна сметка Hyundai си поставя за цел да добави общо 500 000 превозни средства към капацитета на завода.

По-рано този месец над 300 южнокорейски работници бяха задържани в същото съоръжение и бяха върнати в родината си. Главният изпълнителен директор Хосе Муньос заяви, че инцидентът ще забави строителството на съоръжението с два или три месеца, тъй като компанията се опитва да запълни засегнатите с акцията на имиграционните власти работни места.

Наред с Metaplant, който ще произвежда 10 различни модела хибридни и електрически превозни средства, Hyundai разработва хъбове в Индия и Южна Корея. През следващите пет години се очаква заводът в Индия да добави 250 000 коли нов капацитет, а заводът в Южна Корея - 200 000 броя.

Общата цел на Hyundai е да увеличи производството с 1,2 млн. превозни средства в световен мащаб до 2030 г.

Компанията също така увеличи инвестиционния си план за следващите пет години със 7 трлн. вона до 77,3 трлн. вона. Инвестицията има за цел да направи Hyundai по-конкурентоспособен чрез развитие на софтуерни таланти и разширяване на локализирания капацитет по целия свят.

Hyundai потвърди ангажимента си да достигне 5,55 млн. продадени коли в световен мащаб до 2030 г. Очаква се електрическите превозни средства да съставляват 60% от тези продажби, достигайки 3,3 млн. броя.

Автомобилният производител има за цел да разшири гамата си от хибриди до повече от 18 модела до 2030 г., включително чрез въвеждането на хибридните модели на серията Genesis през 2026 г.

Първият средноразмерен пикап на концерна ще бъде пуснат в Северна Америка преди 2030 г.

Компанията планира също така да представи нови електрически превозни средства в Индия и Китай. За 2027 г. Hyundai цели да дебютира със своите електрически превозни средства с удължен пробег, които ще разчитат на интеграция на батерия и двигател, осигурявайки пробег от над 900 км.

Hyundai също така заяви, че преминава към софтуерно дефинирани превозни средства. Централно място в това отношение заема Pleos - вградена в превозното средство операционна система, която позволява софтуерни актуализации и персонализиране на шофьорското изживяване.

Компанията заяви, че ще започне да внедрява ситемата през второто тримесечие на следващата година.