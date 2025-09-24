САЩ въвеждат новото 15% мито върху вноса на автомобили от ЕС със задна дата от 1 август

САЩ ще приложат договорените с Европейския съюз (ЕС) 15% мита върху вноса на автомобили от блока със задна дата, считано от 1 август, затвърждавайки условията около рамковото споразумение, сключено преди близо два месеца, съобщава Bloomberg.

Министерството на търговията на САЩ и Службата на търговския представител на страната публикуваха документ, в който се описват подробно промените, намаляващи митата върху редица стоки.

Заповедта ще спомогне за по-нататъшното облекчаване на напрежението между Вашингтон и Брюксел, докато двете страни работят по прилагането на детайлите на търговската сделка, обявена на едно от голф игрищата на президента Доналд Тръмп в Шотландия.

Промените, посочени в подаденото заявление, включват списък с изключения за сектори, включително самолети, части за самолети и генерични фармацевтични лекарства плюс съставки, както и „недостъпни природни ресурси“ като корк и някои метали и руди, считано от 1 септември. Тези стоки ще бъдат облагани с досегашните по-ниски мита.

Най-големите вносители на автомобили в САЩ. Графика: Bloomberg

Повечето от новите налози влизат в сила за стоки от ЕС, изпратени от 1 септември, но облекчението за автомобилите и частите зависи от въвеждането от блока на законодателство за намаляване на митата върху американски промишлени стоки и някои нечувствителни селскостопански продукти.

ЕС предприе тези действия на 28 август и в момента е в процес на прилагане на отстъпките, което проправя пътя за администрацията на американския президент Доналд Тръмп да въведе новата такса за автомобили със задна дата.