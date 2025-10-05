BYD пренася ценовата война в Япония в опит да привлече местните потребители

Повече от две години след дебюта на BYD Co. на японския пазар, китайският производител на електрически превозни средства се затруднява да спечели местните потребители, пише Bloomberg.

Автомобилният производител е продал едва 5300 превозни средства между януари 2023 г. и юни тази година, въпреки че разполага с 45 търговски обекта в Япония. BYD представи четвърти електрически модел на пазара и обяви планове да пусне в продажби и задвижван от батерия миниавтомобил в края на 2026 г.

Последните решения обаче не допринасят особено за стимулиране на търсенето и BYD сега се обръща към ценовите отстъпки – практика, която я постави в центъра на репресиите в индустрията в Китай – за да се опита да увеличи продажбите.

Компанията предлага отстъпки до 1 милион йени (6700 долара), които, в допълнение към държавните субсидии, могат да намалят цените на автомобилите с до 50%. Нейният модел Atto 3 се продава на дребно за малко под 4,2 млн. йени.

Дори този ход обаче оставя BYD в сянката на японските производители на автомобили, които рядко намаляват цените. И макар отстъпките да помогнаха на китайския концерн да се превърне в най-популярната марка електромобили в Китай, това може да има обратен ефект в Япония, тъй като компанията рискува да отблъсне най-ранните купувачи, които са придобили нейни модели на по-високи цени. Това ще навреди на стойността на превозните средства при препродажба, коментира автомобилният анализатор на Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида.

Предизвикателствата подчертават трудностите, пред които са изправени чуждестранните автомобилни производители в Япония, където местните потребители предпочитат традиционни марки като Toyota Motor Corp. и до голяма степен избягват електрическите автомобили в полза на хибридите.

Силната лоялност към местните марки нанесе удар върху редица международни играчи. General Motors Co. изтегли марката си Saturn след серия от слаби продажби, докато Hyundai Motor Co. прави нов опит да пробие на пазара, след като изостави Япония през 2009 г.

За BYD, хладният прием в Япония контрастира с нарастващите продажби на концерна в Европа. Компанията се стреми да се разшири в чужбина, за да се справи с предизвикателствата в Китай, свързани с ценовата война и свръхкапацитета.

Но дългосрочните възможности за запазване на курса в Япония надвишават краткосрочните препятствия. Според BloombergNEF, електрическите превозни средства ще представляват едва 3,4% от продажбите на нови автомобили в Япония тази година, като се очаква пазарът да отбележи по-бърз растеж през следващите години.

BYD трябва да извърви дълъг път, за да откъсне пазарен дял от местните японски производители. BYD продаде 512 коли през юни, в сравнение с 1137 броя за Nissan, най-популярният електромобил в страната.

Това вероятно е недостатъчно, за да покрие заплатите и да поддържа търговските обекти на BYD в страната работещи, подчертава Йошида.

Други популярни японски автопроизводители също навлизат в сектора на електрическото задвижване. Honda дебютира с първия си компактен електромобил по-рано този месец, а Toyota и Suzuki Motor Corp. обявиха планове за съвместна продажба на електрически миниавтомобил, който трябва да се появи на пазара преди края на годината.

„Продажбата на автомобили е свързана с осигуряване на лоялност към марката, със създаването на клиенти за цял живот – и не е ясно дали BYD наистина може да направи това в Япония“, изтъква Йошида.