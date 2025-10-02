Китайските автомобилни марки си извоюваха рекордно голям дял от европейския пазар на хибриди

Китайските производители на автомобили генерират рекордните 9,8% от продажбите на хибридни автомобили в Европа през август, постигайки допълнителен напредък в сегмент, който привлича все повече купувачи и кара автомобилните компании да изменят продуктовите си стратегии, пише Bloomberg.

Август е четвъртият месец за тази година, в който китайските марки достигат нов връх при продажбите на хибриди, показват данни на Dataforce. Междувременно тези компании държат 9,6% от пазара на електрически превозни средства в Европа през август, леко отстъпление спрямо юли.

BYD Co., MG на SAIC Motor Corp. и други китайски концерни са се насочили към европейския пазар за електрифицирани превозни средства, оказвайки натиск върху утвърдени играчи като Volkswagen AG и Stellantis NV с достъпни и конкурентни модели.

До август тази година регистрациите на електрически автомобили с батерии (BEV) са се увеличили с 26% в Европейския съюз (ЕС), Великобритания и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), докато продажбите на плъгин хибриди растат с 28%, показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА).

Тази година китайските автомобилни производители се насочиха към продажбата на повече хибриди, след като ЕС наложи мита върху вноса на електромобили, произведени в азиатската страна. BYD и други играчи от Китай заобиколиха тези бариери, фокусирайки се върху плъгин хибридите и изграждането на европейски производствени съоръжения.

Продажбите на електрически автомобили на BYD в Европа са се увеличили над два пъти през август спрямо същия месец на 2024 г., сочат данни на автомобилната консултантска фирма Jato Dynamics.

Zhejiang Leapmotor Technology Co. също отбеляза експоненциален ръст.

Leapmotor предлага едно от най-евтините електрически превозни средства на пазара, градския автомобил T03, изтъква Фелипе Муньос, анализатор в Jato. „Достъпните електромобили са точно това, което потребителите търсят в Европа, и досега много малко производители са били в състояние да ги предложат“, посочва той.

Въпреки това TO3 е по-стар модел с базови характеристики и Leapmotor трябва да въведе свежи дизайни, за да запази инерцията, добавя Муньос. Компанията, която си партнира със Stellantis в Европа, представи своя електрически хечбек B05 на автомобилното изложение в Мюнхен през септември, конкурент на ID.3 на Volkswagen.

BYD също присъстваше в Мюнхен, представяйки своето комби Seal 6 DM-i Touring, с плъгин хибридно задвижване.

Докато Leapmotor и BYD напредват с плъгин хибридни модели, MG се отдръпва, след като компанията майка пострада от най-високите мита на ЕС. Британската марка, част от SAIC, е фокусирана върху хибридните модели в Европа, докато продажбите на изцяло електрически автомобили спадат с 16% през август, изчислява Jato.