Автомобилите са най-голямата жертва на американските мита за германската промишленост

Износът на германски автомобили за САЩ се е свил с близо 14% през първите три тримесечия на 2025 г., което превръща сектора в най-силно засегнатия отрасъл от германската промишленост от наложените от американския президент Доналд Тръмп мита върху вноса на широк набор продукти, съобщава Ройтерс.

Съгласно търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз (ЕС), Вашингтон налага базово мито от 15% за вноса на автомобили от Европа от 1 август, като това е значително по-нисък налог от първоначално определеното 25-процентно мито, в допълнение към съществуващата такса от 2,5%.

Германските инженерни компании също така изпитват затруднения заради търговската война на Тръмп, като ново проучване показва, че износът от този сектор за САЩ е намалял с 9,5% през първите девет месеца на 2025 г.

Износът на машини е обект на 50-процентовия американски налог върху вноса на стоманени и алуминиеви продукти.

Химическата промишленост на Германия също отбеляза 9,5% спад на износа към водещия експортен пазар на страната с 9,5%, въпреки че в проучването на Ройтерс се посочва, че за това не може да се обвиняват единствено митата.

„Вероятно е други фактори да са изиграли роля в случая с химическите продукти, като например по-слабото производство в Германия поради по-високите цени на енергията“, се изтъква в анализа.

Във всички сектори германският износ за САЩ е намалял със 7,8% на годишна база през първите девет месеца на годината - след ръст от близо 5% през сравнимите периоди от 2016 до 2024 г.

„Тъй като в момента трябва да се приеме, че американските мита няма да се върнат към нивата отпреди администрацията на Тръмп в обозримо бъдеще, е малко вероятно значително възстановяване на германския износ за САЩ“, посочва Самина Султан, автор на изследването, визирайки „новото нормално“ за германските износители.