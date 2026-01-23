Най-голямата електромобилна фабрика на Volkswagen ще рециклира автомобили

Германската автомобилна група Volkswagen AG ще рециклира превозни средства в завода си в Цвикау, Саксония. Компанията обяви стартирането на този нов бизнес сегмент по-рано тази седмица, съобщава Handelsblatt.

От 2027 г. капацитетът на рециклиране в Цвикау ще бъде постепенно увеличен, като до 2030 г. ще бъдат демонтирани и рециклирани до 15 000 автомобила годишно. Това е част от колективното трудово споразумение, което автомобилният производител сключи със синдиката IG Metall в края на 2024 г.

Заводът в Цвикау беше символ на зората на електрическата мобилност: през 2020 г. Volkswagen стана първата компания в света, която напълно преобразува фабриката за производство на изцяло електрически превозни средства. Днес там все още се намира най-големият завод за електрически автомобили на групата в Европа. Производството в халетата обаче вече не протича според първоначалните планове – обектът работи под капацитета си.

След постигнатото споразумение със синдиката в края на 2024 г., Цвикау загуби няколко модела, а производството беше преместено в други заводи. Сега кръговата икономика ще се превърне в нов основен елемент за фабриката в Саксония .

Volkswagen планира систематично да демонтира превозни средства в Цвикау, да инспектира компоненти, да възстановява суровини и да използва повторно части. Това надхвърля традиционното рециклиране. Групата възнамерява също така да ремонтира части за повторна употреба след тестване – например в употребявани превозни средства.

Концернът предлага това като стратегически отговор на няколко проблема, пред които е изправена индустрията: суровините стават все по-скъпи и геополитически по-рискови, регулациите за емисиите на въглероден диоксид се затягат, а маржовете в бизнеса намаляват.

Андреас Валинген, ръководител на отдела за кръгова икономика във Volkswagen, говори за „устойчивост на суровините, декарбонизация, икономическа ефективност и заетост“ като ключови причини за промяната на курса в Саксония. По този начин компанията преследва целта си да използва повторно суровините по-широко за производството на нови превозни средства – и да бъде по-малко зависима от световната търговия със суровини.

Заводът в Цвикау също така трябва да се превърне в център за компетенции за кръгова икономика в рамките на групата на Volkswagen, задавайки стандарти за други обекти. Автомобилният производител планира също така да разработва и стандартизира технически иновации и използването на изкуствен интелект. Платформи за данни и изкуствен интелект ще бъдат използвани за по-добро проследяване и контрол на потоците от материали и процесите на рециклиране.

Навлизането в тази нова бизнес област все още се осъществява предпазливо. Тази година ще бъдат обработени 500 автомобила. Очаква се обемът да се увеличи от 2027 г. насам, а до 2030 г. компанията планира да достигне обявените 15 000 автомобила годишно.

Volkswagen планира да инвестира до 90 млн. евро в преустройството, техническото оборудване и приложенията с изкуствен интелект. Саксония предоставя допълнително финансиране до 10,7 млн. евро за проекта.