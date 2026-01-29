Toyota запазва короната при глобалните продажби на автомобили с нов рекорд през 2025 г.

Toyota Motor Corp. запази титлата си на най-голям производител на автомобили по пазарен дял в света за шеста поредна година, увеличавайки преднината си пред Volkswagen AG, като отчете рекордно високи продажби въпреки търговските сътресения и нарастващата конкуренция, съобщава Bloomberg.

Глобалните продажби на Toyota през 2025 г. - включително тези на дъщерните дружества Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. - растат с 4,6% спрямо предходната година до 11,3 млн. превозни средства. Производството междувременно се е увеличило с 5,7% до 11,2 млн. автомобила.

Общите продажби на германската група Volkswagen спадат през 2025 г. с 0,5% до 9 млн. автомобила.

Числата показват, че Toyota е успяла да запази инерция въпреки търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп и възхода на китайските производители на автомобили. Международните автомобилни концерни предупреждават, че ще се сблъскат със загуби от милиарди долари заради американските мита и са принудени да повишават цените и да изместват производството в САЩ.

Марките Toyota и Lexus отбелязаха 8% ръст на продажбите в САЩ и близо 10% увеличение на производството, до голяма степен благодарение на популярността на хибридите. Продажбите на концерна в Япония, които представляват около 18% от общите му, се увеличават с 12%.

Тръмп наложи 15% мито на Япония, което трябваше да обхване всички автомобили и авточасти, внасяни в САЩ. Въпреки че островната държава избегна подобен удар, като убеди президента да не въведе по-високия налог, това все пак представлява значително увеличение спрямо предишното мито от 2,5%. Повечето японски автомобилни производители се опитаха да смекчат въздействието, като увеличат производството в САЩ, но въпреки това общо понесоха загуби от милиарди йени.

Глобалните годишни продажби на Honda Motor Co. спадат със 7,5% до 3,5 млн. автомобила. Това включва и понижение от 24% в Китай. Производството се е свило с 9%.

Nissan Motor Co. е продала около 3,2 млн. автомобила, което е с 4,4% по-малко спрямо предходната година.

Сред конкурентите си Toyota беше една от малкото компании, които възвърнаха известна стабилност в Китай, където местните марки, водени от BYD Co., спечелиха допълнителен пазарен дял.

BYD, която изпревари Tesla Inc. миналата година като най-големия производител на електромобили в света, достави 4,6 млн. автомобила през 2025 г. - почти половината от които са изцяло електрически.

За разлика от това, Toyota продаде малко под 200 000 електрически превозни средства, захранвани само с батерии.