Toyota запазва короната при глобалните продажби на автомобили с нов рекорд през 2025 г.

Японската група остава световен лидер за шеста поредна година, засенчвайки значително втория в класацията - Volkswagen

13:14 | 29.01.26 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Toyota Motor Corp. запази титлата си на най-голям производител на автомобили по пазарен дял в света за шеста поредна година, увеличавайки преднината си пред Volkswagen AG, като отчете рекордно високи продажби въпреки търговските сътресения и нарастващата конкуренция, съобщава Bloomberg.

Глобалните продажби на Toyota през 2025 г. - включително тези на дъщерните дружества Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. - растат с 4,6% спрямо предходната година до 11,3 млн. превозни средства. Производството междувременно се е увеличило с 5,7% до 11,2 млн. автомобила.

Общите продажби на германската група Volkswagen спадат през 2025 г. с 0,5% до 9 млн. автомобила.

Числата показват, че Toyota е успяла да запази инерция въпреки търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп и възхода на китайските производители на автомобили. Международните автомобилни концерни предупреждават, че ще се сблъскат със загуби от милиарди долари заради американските мита и са принудени да повишават цените и да изместват производството в САЩ.

Марките Toyota и Lexus отбелязаха 8% ръст на продажбите в САЩ и близо 10% увеличение на производството, до голяма степен благодарение на популярността на хибридите. Продажбите на концерна в Япония, които представляват около 18% от общите му, се увеличават с 12%.

Тръмп наложи 15% мито на Япония, което трябваше да обхване всички автомобили и авточасти, внасяни в САЩ. Въпреки че островната държава избегна подобен удар, като убеди президента да не въведе по-високия налог, това все пак представлява значително увеличение спрямо предишното мито от 2,5%. Повечето японски автомобилни производители се опитаха да смекчат въздействието, като увеличат производството в САЩ, но въпреки това общо понесоха загуби от милиарди йени.

Глобалните годишни продажби на Honda Motor Co. спадат със 7,5% до 3,5 млн. автомобила. Това включва и понижение от 24% в Китай. Производството се е свило с 9%.

Nissan Motor Co. е продала около 3,2 млн. автомобила, което е с 4,4% по-малко спрямо предходната година.

Сред конкурентите си Toyota беше една от малкото компании, които възвърнаха известна стабилност в Китай, където местните марки, водени от BYD Co., спечелиха допълнителен пазарен дял.

BYD, която изпревари Tesla Inc. миналата година като най-големия производител на електромобили в света, достави 4,6 млн. автомобила през 2025 г. - почти половината от които са изцяло електрически.

За разлика от това, Toyota продаде малко под 200 000 електрически превозни средства, захранвани само с батерии.

Последна актуализация: 13:14 | 29.01.26 г.
Toyota Motor Corp Toyota Тойота японски автомобилни компании глобални продажби на автомобили
evlogi
преди 2 часа
Като си спомня преди няколко години разни пишман експерти как им вещаеха мрачни перспективи, щото, видите ли, не обръщали голямо внимание на електрическите автомобили...Акио Тойода се оказа напълно прав като не им обръщаше внимание и следваше стратегията си...
