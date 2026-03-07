Планът на ЕС за местен произход може да намали ценовата разлика с Китай при батериите

Увеличаването на производството в Европа може да намали разликата в цената между батериите, произведени в региона, и тези, идващи от Китай, до около 30% от сегашното ниво от 90%, посочва Европейската федерация за транспорт и околна среда, известна като Transport & Environment (T&E).

Групата призова Европейския съюз (ЕС) да подкрепи производството на батерии със своя план „Произведено в Европа“, съобщава Ройтерс.

Европейската комисия (ЕК) предложи миналата седмица изисквания към Закона за ускоряване на индустриалния растеж, които дават приоритет на местно произведените продукти при използването на публични средства. Пакетът е предназначен да обхване „ключови стратегически сектори“, включително батерии, слънчева и вятърна енергия, производство на водород, ядрена енергия и електрически превозни средства.

Някои автомобилни производители заявиха, че изискванията за местно съдържание ще направят батериите непосилно скъпи и ще подкопаят конкурентоспособността на техните модели.

В доклада на T&E се казва, че подобрената производствена ефективност, по-специално чрез по-ниски нива на брак, както и чрез ноу-хау за работната сила и автоматизация, може да намали разликата в разходите до 14 долара на киловатчас през 2030 г. от потенциалните 41 долара.

Това би се равнявало на разлика за средностатистически електрически автомобил от 500 евро, която би могла да бъде дори по-малка с публични стимули или да се третира като застрахователна премия срещу ограниченията за износ, каквито Китай вече е наложил върху важни минерали и редкоземни елементи.

„Европа се нуждае от местна индустрия за батерии като застраховка срещу непазарните практики на трети страни. Изискванията за местно съдържание са единствената политика на масата, за да се избегне повторение на случая с Northvolt. Цената на правилата „Произведено в ЕС“ е премия за суверенитет, която си струва да се плати“, коментира Юлия Полисканова, старши директор в T&E за веригите на доставкиа на превозни средства и електрическа мобилност.

Разликата в разходите може да бъде намалена само ако изискванията на ЕС за местно съдържание позволят на компании като ACC, Powerco и Verkor да увеличат производството.

Планът „Произведено в Европа“ трябва да посочва изрично, че схемите за публична подкрепа включват данъчни облекчения за електрически превозни средства за собствениците на такива, както и за работодателите и служителите в схеми за корпоративни автомобили, добавя T&E.