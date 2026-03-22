Шефът на VW: Преструктурирането на групата продължава

Главният изпълнителен директор на Volkswagen AG (VW) заяви, че процесът на преструктуриране, който тече в най-големия европейски автомобилен производител, ще продължи, дори когато натрупаните поръчки се увеличават, информира германското издание Bild am Sonntag.

За да избегне свръхкапацитет, VW прилага „ясни цели за производствените разходи“ за всички свои заводи, независимо дали тези съоръжения са в Германия, Европа или Китай, заяви Оливер Блуме, цитиран от Bloomberg.

„Ще продължим да проверяваме капацитета в бъдеще“, подчерта той, добавяйки: „Преструктурирането ще продължи“.

Блуме защити плана на групата да съкрати около 50 000 работни места в Германия до 2030 г.

VW има по-висока структура на разходите на вътрешния си пазар, включително разходите за труд, „и ние трябва да компенсираме това с по-висока производителност“, посочи Блуме. „Цените ни на енергията са твърде високи и има твърде много регулации“, допълни още той.

По думите му разработването и производството на превозни средства в Германия и техният износ вече не работят, защото различните региони на света са се променили.

VW прогнозира възвръщаемост за тази година от едва 4%, тъй като митата, разходите за електрически превозни средства и засилващата се конкуренция от Китай възпрепятстват бизнеса на компанията.

Германия може да научи много от Китай, смята Блуме. „Китайците възприемат много систематичен подход с техните петгодишни планове и имат ясни приоритети, заложен в тях“, посочи той. „Това е оптимално структурирано. И това, което намираме за много положително в Китай, е високото ниво на дисциплина и готовност за прилагане на тези инициативи“.