Еволюция на цените на новите автомобили през последното десетилетие

В сектор, който непрекъснато се развива и усъвършенства, за автомобилните производители е необходимо непрекъснато да жонглират с разработването на нови продуктови и ценови стратегии. За да се постигне успех на днешния пазар, не е нужно да се търси само най-ниската цена или най-многото функции, а по-скоро да се намери правилният баланс между съотношението цена-качество, който да резонира с потребителите.

Използвайки германския автомобилен пазар като пример, JATO Dynamics разглежда еволюцията на тенденциите в стойността на автомобилите през последните 10 години.

В този период средната цена на дребно при леките автомобили на германския пазар се увеличава всяка година поради различни фактори, включително инфлацията, въвеждането на нови задвижвания и ограниченията в производството на полупроводници. Тези комбинирани ефекти довеждат до общо увеличение на цените с 56% за периода от 30 500 евро на 47 500 евро.

Междувременно в автомобилите са въведени нови функции, стандартите за безопасност са подобрени, като са пуснати на пазара нови технологии, а дизайнерски елементи като интериорно амбиентно осветление и синтетична кожа стават често срещани.

Чрез анализа можем да видим, че общата стойност на автомобилите се е увеличила със 74%. Това показва, че днешните автомобили са не само много по-богати на функции от тези отпреди 10 години, но и нивото на оборудване на германския пазар е нараснало значително повече от цената.

Фокусирайки се върху съотношението между стойността и цената, виждаме, че то се е увеличило до 2019 г., което означава, че покачването на цените е било подкрепено от подобренията на продуктите. Въпреки това през последните пет години, които бяха най-предизвикателните по отношение на ценообразуването, тази връзка е останала стабилна или се е разхлабила леко.

Средна цена срещу стойността на стандартно оборудване при автомобилите. Източник: JATO

Не е изненадващо, че технологичните характеристики са отбелязали най-голямо увеличение, като безопасността (включително системите за подпомагане на водача - ADAS) се е увеличила от четвърта на втора позиция по отношение на значимостта, първоначално обусловена от европейските разпоредби. Свързаността и инфотейнмънт системата (която съчетава развлекателни и информационни функции) също са нараснали по значение.

Въпреки че дизайнерските характеристики и комфортът са се увеличили по стойност, представлявайки обогатяване на съдържанието, тежестта им в общата стойност на автомобила е намаляла, като динамичните характеристики остават стабилни. Това отразява скорошната еволюция на интересите към продуктите и клиентите, които са по-свързани с технологични характеристики като ADAS, инфотейнмънт екрани и решения за свързаност. Тези елементи се налагат още повече от нови играчи като Tesla и вълната от китайски производители на оригинално оборудване (OEM).

Разлики между различните марки

JATO сравнява водещите традиционни марки с новите китайски компании на масовия пазар, както и Tesla на премиум пазара.

Традиционните масови марки предлагат средно съотношение съдържание/каталожна цена от 37%, докато при премиум марките това съотношение е около 28%.

Новите модели, както масови, така и премиум, се възползват от по-добро съотношение цена/качество (44-45%), предлагайки по-ниски цени и по-богато стандартно оборудване.

По-нататъшен анализ разкрива разлики между категориите марки. Новите играчи предлагат повече технологии, като например по-широки инфоразвлекателни екрани и стандартизирани функции като електрическо регулиране на седалките, асистент за паркиране и автономно шофиране. Те включват и осезаеми дизайнерски елементи, включително седалки от синтетична кожа и стъклени покриви, които са по-рядко срещани като стандарт при традиционните марки.

Обратно, традиционните OEM предлагат по-добри решения за свързаност, предимно телематика, и функции като Carplay и Android Auto, които не са налични в Tesla.

Традиционни марки срещу нови играчи - цена и функции. Източник: JATO

Стратегията на Dacia

Сред общите пътища и стратегии Dacia се откроява с това, че диференцира своя подход от останалата част на пазара.

Въпреки че предлага не толкова богато съдържание спрямо други масови марки, по-ниската продажбена цена на Dacia превръща нейните модели в агресивно предложение с почти 50% съотношение цена/качество. Тази уникална стратегия може да обясни как Dacia Sandero стана най-продаваният автомобил в Европа през 2024 г.

Стратегии, ориентирани към стойността

През последните години продуктите станаха не само по-скъпи и сложни, но и по-богати на съдържание и функции. Това се дължи на новите разпоредби, особено в областта на безопасността, и разпространението на нови технологии, които се превръщат в стандартно оборудване.

Новите производствени решения, икономиите от мащаба и политиките за намаляване на сложността направиха някога скъпи функции като кожени седалки и стъклени покриви стандартни, което позволява на някои OEM да предоставят по-висока стойност на потребителите на конкурентни цени.