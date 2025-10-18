Renault е готова да снабдява занапред света с двигатели с вътрешно горене

Когато френският автомобилен производител Renault и китайската група Geely стартираха съвместна работа по отношение на двигателите с вътрешно горене през 2022 г., начинанието изглеждаше като ехо от една остаряла технология. Сега на бизнеса Horse Powertrain е вдъхнат нов живот, пише Ройтерс.

Съвместното предприятие има за цел да се превърне в най-големия производител на двигатели в света до 2035 г., като залага на това, че традиционните производители на автомобили, които преминават към електрически превозни средства, ще се нуждаят от доставчици, които да произвеждат двигатели с вътрешно горене, докато енергийният преход се забавя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отменя политиките, насочени към стимулиране на продажбите на електромобили, европейските концерни лобират срещу забраната на ЕС за продажба на нови автомобили, работещи с изкопаеми горива, от 2035 г. , а доставките на задвижвани с батерии коли се увеличават бавно на развиващите се пазари.

Представяйки се като универсален център за автомобилни производители, произвеждащ всичко - от хибридни двигатели до малки двигатели с вътрешно горене, които удължават пробега на електрическите автомобили, Horse се стреми да постигне годишни приходи от 15 млрд. евро до 2029 г., което е с 80% повече от 2024 г., показва анализ на Ройтерс.

„Автомобилните производители не могат да произвеждат всичко“, посочва главният изпълнителен директор на предприятието Матиас Джанини пред Ройтерс. „Трябва да им помогнем“, добавя той.

Скептиците казват, че когато преходът към електрически превозни средства достигне повратна точка, процесът ще се ускори.

„Двигателят с вътрешно горене не е мъртъв“

Данни отпреди финализирането на съвместното предприятие Horse в края на 2024 г. не са налични, но анализ на Ройтерс установи, че звената на Renault за конвенционално задвижване и електромобили имат общи приходи от 8,3 млрд. евро.

Джанини казва, че Horse в момента се нарежда на трето място в света по производство на двигатели, със 17 фабрики за двигатели и трансмисии, управлявани преди това от Renault, Geely Holding и Volvo Cars.

Възможността на Horse отразява променената динамика в световния автомобилен сектор.

Производителите, включително Porsche, Ferrari, Stellantis и Ford, забавиха електрификацията на гамата си, дори когато китайските компании се разширяват глобално с по-достъпни модели, което означава, че автомобилите, работещи с изкопаеми горива, ще продължат да се продават на западните пазари през следващите години.

„Двигателят с вътрешно горене не е мъртъв“, каза Пиер Лоре, анализатор в S&P Global.

Твърде много залози – никаква печалба

Електромобилите все още се възприемат като бъдещето на индустрията: електрическите превозни средства и плъгин хибридите представляват 47% от продажбите на нови автомобили в Китай от началото на тази година, а продажбите на електромобили в Европа растат с 25%.

Това поставя автомобилните производители пред труден избор: да инвестират едновременно в електрически превозни средства, модели, работещи с изкопаеми горива, и хибриди, или да възложат част от производството на подизпълнители.

„Ако заложите на всяко число в рулетката, ще спечелите“, коментира Бил Русо, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Automobility. „Но няма да спечелите никакви пари, защото сте направили твърде много залози“, добавя той.

Русо добавя, че Horse може да разчита на европейския опит и китайския мащаб, за да намали разходите за автомобилните производители.

Джанини от Horse очаква 50% от новите автомобили да бъдат електрически през 2040 г. Други прогнозират повече. Но дори тогава десетки милиони нови хибридни автомобили все още ще се нуждаят от двигатели.

„Нека автомобилните производители се концентрират върху прехода си към електромобили... докато ние ги подкрепяме с високоефективни хибридни двигатели и трансмисии“, изтъква Джанини.

Renault очаква да спести 2 млрд. евро от разработването на двигатели до 2030 г. чрез аутсорсинг в Horse, като Джанини предлага тези спестявания на нови клиенти.

В момента Horse произвежда над 8 милиона двигателя и трансмисии годишно за повече от 15 автомобилни производители, включително Renault, Dacia, Volvo Cars, Nissan, Mitsubishi и Mercedes-Benz.

Horse работи по около 100 проекта във всички свои продукти и пазари - от автомобили до лодки, строителна техника и дронове.

Geely и Renault притежават по 45% от Horse. Енергийният гигант Saudi Aramco държи останалите 10%.

Фил Дън, управляващ директор на консултантската фирма Grant Thornton Stax, заяви, че Horse няма да работи за автомобилни производители като Ferrari, които се нуждаят от специализирани двигатели.

„Но за масови решения е идеално“, изтъква той.

Ще бъде ли печеливш залогът?

Основателят на Geely Ли Шуфу е инвестирал милиарди долари в електрическите превозни средства на Lotus, Polestar и Volvo Cars , но тези компании изпитват затруднения, което прави Horse да изглежда като най-добрият му залог досега.

Самата компания Horse залага на нови технологии, включително плъгин хибриди. Тя също така пусна на пазара двигател с вътрешно горене с размерите на куфар за електрически превозни средства с удължен пробег (EREV) - които използват малък двигател, за да увеличат пробега на електромобила.

Сам Фиорани, вицепрезидент в консултантската фирма AutoForecast Solutions, заяви, че в Китай се продават около 30 модела EREV, като броят им ще нарасне до около 45 през 2030 г.

Но Люсиен Матийо, директор „Автомобили“ в европейската екологична група Transport&Environment (T&E), заяви, че фокусът трябва да бъде върху ускоряването на електрификацията.

„Би било безразсъдно... да се заложи на Horse, тъй като това би означавало да продължим да разчитаме на остарели технологии, докато светът се електрифицира“, категоричен е Матийо.