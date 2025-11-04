Европейската автоиндустрия може би е оставила най-лошото от 2025 г. зад гърба си

Европейските производители на автомобили се приближават бавно към очакваното възстановяване през следващата година след поредица от понижени перспективи за печалбата през 2025 г., като съкращенията на разходите и плановете за преструктуриране накараха анализаторите да повишат оценките си за тяхната рентабилност, пише Bloomberg.
Данните на Bloomberg Intelligence показват, че се очаква автомобилният подиндекс в Stoxx 600 да отбележи рязко възстановяване през 2026 и 2027 г. Според анализатора Лоран Дуйе тази година „вероятно ще бъде най-слабата“ за сектора, тъй като новите субсидии за електрически превозни средства, мерките за разходите и промените в стратегиите подобряват перспективите.
Печалбата на автомобилните производители беше засегната от много фактори тази година, включително американските мита, слабото търсене в Китай, агресивната конкуренция в лицето на китайските производители на автомобили и забавянето на пазара на електрически превозни средства.
Германският производител на премиум автомобили Porsche понижи прогнозата си за печалбата четири пъти от началото на годината, след като по-рано реши да ограничи амбициите си за електрификация, а Stellantis понесе щети за милиарди евро под формата на еднократни разходи, след като коригира продуктовата си гама и пренасочи производството в САЩ. Междувременно Renault отчете загуба от 9,5 млрд. евро поради промяна в осчетоводяването на дела си в Nissan Motor.
Съвсем наскоро недостигът на важни компоненти, доставяни от производителя на чипове Nexperia — попаднал в политически конфликт между Нидерландия и Китай — предостави допълнително предизвикателство за сектора. Миналата седмица Volkswagen предупреди, че постигането на финансовите ѝ цели зависи от устойчивостта на доставките на полупроводници, заявявайки, че разполага с достатъчно чипове само за да поддържа германските си заводи работещи за една седмица.
Тези предизвикателства доведоха по-слабо представяне на индустрията спрямо Stoxx 600.
Предизвикателствата пред сектора остават, като се наблюдават признаци на продължаваща слабост на ключовите пазари в САЩ и Китай.
Въпреки всичко тенденцията може да се обърне, тъй като автомобилните производители очакват нови субсидии за електрически превозни средства в Германия на стойност 3 млрд. евро до 2029 г., а усилията за намаляване на разходите и преструктурирането на продуктовите гами би трябвало да започнат да дават резултати през 2026 г.
Porsche – борейки се със слабото търсене в Китай, затрудненията във веригата на доставки и охладеното търсене на електрически превозни средства – сигнализира, че най-лошото може би е отминало.
„Въпреки че на Porsche ѝ отне много време да се справи със загубата на продажби в Китай и стратегическото пренасочване към електрическите превозни средства, вярваме, че голяма част от това вече е направено“, коментира анализаторът на Citigroup Харалд Хендриксе, който очаква значително подобрение на финансовото състояние на компанията през 2026 г.
Междувременно Volkswagen, която пое обезценка в размер на 2,7 млрд. евро, свързана със стратегическата промяна при Porsche, отчете стабилен паричен поток и марж за третото тримесечие, което засили доверието на инвеститорите във възстановяването на групата. Автомобилният производител заяви, че облекчаването на търговското напрежение между САЩ и Китай е „положителен сигнал“ за потенциалното възобновяване на доставките на чипове от Nexperia.
„Този отпечатък, въпреки нюансите си, предоставя убедителни доказателства за основната сила на бизнеса“, изтъква анализаторът на Deutsche Bank Тим Рокоса, добавяйки, че новите модели и контролът върху разходите би трябвало да подкрепят това „така необходимо“ генериране на парични средства.
Друг германски концерн, Mercedes-Benz Group, запази перспективата си за печалбата за 2025 г. и стартира обратно изкупуване на стойност 2 млрд. евро, като се насочи към намаляване на разходите, за да защити рентабилността, а продажбите на Stellantis показват признаци на подобрение в Северна Америка, пренасочвайки се към производството на SUV модели.
Оптимизмът се подхранва и от възстановяването на продажбите на автомобили в Европа, които се увеличиха за трети пореден месец през септември. Към това може да се добавят и отшумяващите опасения около митата, предлагайки по-оптимистичен поглед към 2026 г.