Без Европа Доналд Тръмп може да направи много малко за Русия

В началото на своя мандат американският президент Доналд Тръмп промени визията на Белия дом към войната в Украйна и отношението към Русия и макар и сега съюзниците да говорят за нови санкции и да се надяват Вашингтон да се присъедини, очакванията сред тях са по-скоро той да поиска отмяната на санкциите в опит да ускори процеса. Според публикация на германското издание Bild лидерите от "коалицията на желаещите" са опитали да съгласуват усилване на натиска срещу Русия, но не са получили ясен отговор. От своя страна Тръмп пък е обвинил Европа, че продължава да купува руски енергоресурси, с което подкрепят военната машина на Москва.

По време на брифинг в Париж след разговорите украинският президент Володимир Зеленски също избегна отговор на въпроса дали е разбрал кога изтича срокът, поставян от Доналд Тръмп, за да види напредък в мирния процес или в противен случай ще наложи санкции. Общественото мнение в Украйна сочи, че този момент едва ли ще настъпи някога.

Възстановяване на отношенията

По време на Източния икономически форум във Владивосток руският президент Владимир Путин коментира, че ако бъдат взети политически решения, САЩ и Русия могат да работят заедно по енергийни проекти в Арктика. Той говори и за предложение за съвместна работа с американски компании в Аляска. Според публикации в медиите темата за възстановяването на бизнеса на американски компании в Русия е дискутиран по време на срещата на президентите в Аляска. След нея Путин подписа указ, позволяващ на петролната компания Exxon Mobil да се върне в проекта за втечнен газ в Сахалин, което веднага повдигна въпроси какво още са договорили двамата президенти в първата среща на такова ниво от началото на пълномащабната война в Украйна.

Въпреки че казват, че санкциите нямат отражение върху икономиката, в Москва настояват за отмяната им. Състоянието на руската икономика също вече видимо започва да се влошава и премахване на някои от ограниченията биха били добре дошли. Позицията на Европа обаче се различава от настроенията в Белия дом - отмяната на санкциите ще започне поетапно след края на войната.

Още в началото на войната в Украйна западните съюзници ограничиха участието на руските банки на капиталовите пазари и в системата SWIFT, което ограничава нормалните търговски отношения, както и блокираха активи на централната банка, чийто размер е около 300 млрд. долара. Наложени са и сериозни санкции срещу петролния сектор на Русия, който пък е един от основните източници на приходи в руския бюджет.

Сред опциите за Доналд Тръмп, ако реши да направи отстъпки за Кремъл, е да позволи сътрудничеството между руски и американски банки и подновяването на работата на американски компании в Русия (основно става въпрос за петролните, защото в други области бизнесът напусна по свое усмотрение, а не заради санкции). Според Крейг Кенеди от Центъра за руски и евразийски проучвания "Дейвис" към Оксфордския университет, това ще има много ограничен ефект без участието на Европа, пише Ройтерс.

Реално Тръмп може само да позволи облекчаване на ограниченията за петролния сектор - например продажбата на оборудване за петролната индустрия, което да увеличи добивите на газ и петрол, но не и да накара някой да купува руските енергоресурси.

Ройтерс припомня, че по отношение на покупките на петрол една от най-тежките санкции срещу Русия е петролното ембарго на Европа - повече от половината от износа на петрол и петролни продукти на Русия са били насочени към европейския пазар. Връщането на него ще намали значителните разходи, които имат руските петролни компании сега, за да изнесат петрола си. Руската "Газпром" пък е на ръба на фалита след загубата на европейския пазар.

САЩ могат да спрат да следят за спазването на санкции като тавана върху цената на петрола, което ще намали ефекта, но в същото време цената на петрола на световните пазари в момента е далеч от ситуацията в края на 2022 година, когато страните от Г-7, ЕС, Австралия и Норвегия приеха таван върху цената на руския петрол от 60 долара за барел. Тоест дори и да не се спазват тези ограничения, в руския бюджет едва ли ще влизат много повече средства.

По данни на Министерството на финансите на Русия за осемте месеца на 2025 година приходите от петрол и природен газ намаляват с 18,5%.

По отношение на "амнистията" за банковия сектор, дори и да бъдат вдигнати ограниченията, американските банки едва ли ще си позволят много разширяване на дейността , ако техните европейски колеги не участват, казва Крейг Кенеди. "Исторически европейките банки прокарват пътя в Русия - имат опита и апетита за рискове", казва икономистът.

Контролът върху системата SWIFT пък зависи изцяло от Белгия, която не дава индикации, че е склонна да отмени ограниченията за Русия без прекратяване на огъня в Украйна.

Доналд Тръмп може да освободи замразените руски активи без да има нужда от одобрението на Конгреса и без въобще този ход да стане публичен, отбелязва още Ройтерс. Това би било високо оценено от Владимир Путин, но в Европа са блокирани повечето от активите на руската централна банка - към 200 млрд. евро.

Без сътрудничеството на Европа Доналд Тръмп може да направи много малко за руската икономика, а европейските лидери дават индикации, че не смятат да се откажат от санкциите, докато Русия не спре войната в Украйна.