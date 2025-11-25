ЕБВР: Застаряващото население е бомба със закъснител за ръста на БВП

Страните трябва да предприемат незабавни действия, за да предотвратят отрицателното въздействие на забавянето на растежа на населението върху дългосрочните им икономически перспективи, се посочва в годишния доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), цитиран от Ройтерс.

В него се посочва, че застаряването на населението вече е започнало да възпрепятства икономическия растеж в някои страни, а в развиващите се икономики в Европа се очаква спадът в дела на хората в трудоспособна възраст да доведе до намаляване на годишния растеж на БВП на глава от населението със средно почти 0,4 процентни пункта годишно между 2024 и 2050 г.

„Днес вече демографията подкопава повишаването на жизнения стандарт и това ще бъде пречка пред ръста на БВП в бъдеще“, коментира пред Ройтерс главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик.

Тя допълва, че посткомунистическите страни „застаряват преди да забогатеят“, като средната възраст достига 37 години в момент, когато средният БВП на глава от населението е на ниво от 10 хил. долара. Това е една четвърт от сумата, регистрирана, когато средната възраст достигна това ниво в развитите икономики през 90-те години на миналия век.

Докладът посочва редица фактори, които допринасят за спада на раждаемостта – от промени в социалните норми до намаляване на доходите на жените след раждането на дете.

Но докато почти всички страни от ЕБВР имат поне някои стимули за повишаване на раждаемостта, Яворчик казва, че тези мерки не са довели до значима и трайна промяна в нито една страна.

Миграцията на ниво, необходимо за противодействие на спада в раждаемостта, не е политически приемлива на повечето места, се казва в доклада, а повечето граждани са „противоречиво настроени“ относно засилването на използването на изкуствения интелект за подобряване на производителността.

Най-големият лост, според Яворчик, е хората да работят по-дълго, което също би изисквало преквалификация и може би промени в пенсионните схеми.

„Това, от което се нуждаем, е да проведем зрял разговор с избирателите за състоянието на нещата, тъй като хората всъщност да склонни да подценяват значението на демографските тенденции“, отбелязва тя.

„Трябва да информираме, по-специално младите избиратели, тъй като тъкмо те ще носят тежестта на пенсионните схеми, финансирани на принципа „плащаш, колкото получаваш“, изтъкна Яворчик.

Лидерите застаряват още по-бързо

Нито една от мерките, които могат да компенсират спада в раждаемостта, не е политически популярна.

Но докладът е установил, че застаряващото население и лидери, затрудняват положението, тъй като те са за ограничаване на пенсиите и миграцията.

В средната икономика на световно ниво лидерът вече е на 60 години, с 19 години по-стар от средния възрастен. Разликата между възрастта на лидерите и средната възраст на пълнолетните хора се е увеличила в автокрациите до 26 години през 2023 г. спрямо 19 години през 1960 г.

Най-новите страни членки на ЕБВР, включително млади и развиващи се държави като Нигерия, трябва да се съсредоточат върху стимулирането на растежа на заетостта и разширяването на частния сектор, тъй като времето тече, казва Яворчик.

„Демографският дивидент, от който те могат да се възползват, е краткотраен, коментира тя, като посочва спада на раждаемостта в други части на Африка. „Така че има само един прозорец от възможности и тези страни трябва да се възползват от него“, допълва Яворчик.